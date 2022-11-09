https://sputnikarabic.ae/20221109/إصابة-خمسة-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-مواجهات-شمال-الخليل-1069985124.html
إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شمال الخليل
إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شمال الخليل
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:53+0000
2022-11-09T13:53+0000
2022-11-09T13:53+0000
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ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين".وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة لذلك أصيب خمسة أشخاص "بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الأجزاء السفلية من الجسد".ولفتت إلى نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة الخليل والمراكز الصحية في البلدة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بـ"المستقرة".
https://sputnikarabic.ae/20221109/مقتل-فلسطيني-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-خلال-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-مدينة-نابلس-1069970424.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شمال الخليل
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
ونقلت الوكالة
عن مصادر قولها إن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين".
وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة لذلك أصيب خمسة أشخاص "بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الأجزاء السفلية من الجسد".
ولفتت إلى نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة الخليل والمراكز الصحية في البلدة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بـ"المستقرة".