عربي
https://sputnikarabic.ae/20221109/إصابة-خمسة-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-مواجهات-شمال-الخليل-1069985124.html
إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شمال الخليل
إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شمال الخليل
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:53+0000
2022-11-09T13:53+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069286626_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_b790bae810a0e5039a206aa0e0926f16.jpg
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين".وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة لذلك أصيب خمسة أشخاص "بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الأجزاء السفلية من الجسد".ولفتت إلى نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة الخليل والمراكز الصحية في البلدة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بـ"المستقرة".
https://sputnikarabic.ae/20221109/مقتل-فلسطيني-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-خلال-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-مدينة-نابلس-1069970424.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/14/1069286626_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_44200afe0cdc2876699cfad09ba7baad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

إصابة خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات شمال الخليل

13:53 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Ajud. Jiradat
تابعنا عبرTelegram
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين".
وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة لذلك أصيب خمسة أشخاص "بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الأجزاء السفلية من الجسد".
اشتباكات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في قرية قصرة، الضفة الغربية، فلسطين 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
مقتل فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس
09:01 GMT
ولفتت إلى نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة الخليل والمراكز الصحية في البلدة لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بـ"المستقرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала