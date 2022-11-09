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https://sputnikarabic.ae/20221109/إغلاق-مراكز-الاقتراع-في-الانتخابات-في-جورجيا-وكارولينا-الجنوبية-وفيرمونت-وفرجينيا-وفلوريدا-1069965912.html
إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات في جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا
إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات في جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا
أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية في جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا.أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية في جورجيا... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T00:42+0000
2022-11-09T00:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وفي أنحاء من إنديانا وكنتاكي، أغلقت أولى مراكز الاقتراع عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (23.00 بتوقيت غرينتش).وسيقضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا).هذا ووسط صراع محتدم بين الجمهوريين والديمقراطيين على اقتناص الأغلبية اللازمة في الكونغرس بانتخابات التجديد النصفي، تكلفت الدعاية لهذا الحدث المهم رقما قياسيا في تاريخ الولايات المتحدة حيث وصلت الى 16.7 مليارات دولار، وهو رقم أعلى من ضعف الرقم القياسي السابق الذي رصد عام 2018 بواقع 7.1 مليار دولار.هذا وفاز المرشح الديمقراطي بيتر ولش في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت.هذا وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حدوث انتهاكات كبيرة في سير التصويت بانتخابات التجديد النصفى في مناطق مختلفة من البلاد، وحث مؤيديه على الاحتجاج.
https://sputnikarabic.ae/20221108/ترامب-يدعو-أنصاره-للاحتجاج-بعد-وقوع-انتهاكات-كبيرة-في-الانتخابات-النصفية-الأمريكية--1069965528.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات في جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا

00:42 GMT 09.11.2022
© Photo / Khawla Bin Qeasانتخابات التجديد النصفي في أمريكا
انتخابات التجديد النصفي في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Photo / Khawla Bin Qeas
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أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية في جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا.أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات النصفية في جورجيا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا.
موسكو - سبوتنيك. وفي أنحاء من إنديانا وكنتاكي، أغلقت أولى مراكز الاقتراع عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (23.00 بتوقيت غرينتش).
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج بعد وقوع انتهاكات كبيرة في الانتخابات النصفية الأمريكية
أمس, 23:21 GMT
وسيقضي الاقتراع إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا).
هذا ووسط صراع محتدم بين الجمهوريين والديمقراطيين على اقتناص الأغلبية اللازمة في الكونغرس بانتخابات التجديد النصفي، تكلفت الدعاية لهذا الحدث المهم رقما قياسيا في تاريخ الولايات المتحدة حيث وصلت الى 16.7 مليارات دولار، وهو رقم أعلى من ضعف الرقم القياسي السابق الذي رصد عام 2018 بواقع 7.1 مليار دولار.
هذا وفاز المرشح الديمقراطي بيتر ولش في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت.
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حدوث انتهاكات كبيرة في سير التصويت بانتخابات التجديد النصفى في مناطق مختلفة من البلاد، وحث مؤيديه على الاحتجاج.
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