https://sputnikarabic.ae/20221109/إندونيسيا-تصبح-أول-مستخدم-أجنبي-لنظام-الصواريخ-التركي-خان-1069969405.html
إندونيسيا تصبح أول مستخدم أجنبي لنظام الصواريخ التركي "خان"
إندونيسيا تصبح أول مستخدم أجنبي لنظام الصواريخ التركي "خان"
وقعت شركة "روكيستان" للصناعات الدفاعية في تركيا عقدًا مع إندونيسيا لتزويدها بنظام "خان" الصاروخي ونظام دفاع جوي متعدد الطبقات للقوات المسلحة في البلاد، وفقًا... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T08:09+0000
2022-11-09T08:09+0000
2022-11-09T08:09+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104577/54/1045775496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92fd62c66d027e296a5c69aaeef95489.jpg
هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها نظام صاروخي من طراز "خان" التركي، وهو نسخة جديدة من صاروخ "بورا" الباليستي الذي تم اختباره في المعركة، الخدمة مع القوات العسكرية الأجنبية. تم إبرام الصفقة في معرض ومنتدى الدفاع الهندي، الذي عقد في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني في جاكرتا.في حديثه لوسائل الإعلام التركية، أكد مراد كورتولوس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "روكيستان"، على أهمية سوق جنوب شرق آسيا للشركة. قال كورتولوس: "قريبًا سنضع منتجاتنا الأولى في خدمة وزارة الدفاع الإندونيسية بفضل العقود الموقعة".وأضاف: "سنزود منتجين. نظام خان الصاروخي هو الأول. إنه سلاح خطير بمدى 280 كيلومترا ودقة عالية. وسيكون الجيش الإندونيسي أول مستخدم أجنبي للنظام".وأشار كورتولوس إلى أن الشركة ستطور نظام دفاع جوي خاص للجيش الإندونيسي. وأوضح كورتولوس أن "العقد الثاني يتعلق بنظام دفاع جوي متعدد الطبقات. وكان لدى وزارة الدفاع الإندونيسية متطلبات خاصة في هذا الصدد".ورفضت شركة "روكيتسان" تحديد تكلفة العقود وتوقيت توريد الأسلحة لإندونيسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104577/54/1045775496_443:0:1883:1080_1920x0_80_0_0_97219406e8aac83e6504af86e9b0ee5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إندونيسيا تصبح أول مستخدم أجنبي لنظام الصواريخ التركي "خان"
تابعنا عبر
وقعت شركة "روكيستان" للصناعات الدفاعية في تركيا عقدًا مع إندونيسيا لتزويدها بنظام "خان" الصاروخي ونظام دفاع جوي متعدد الطبقات للقوات المسلحة في البلاد، وفقًا لتقارير "ديفينس نيوز".
هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها نظام صاروخي من طراز "خان" التركي
، وهو نسخة جديدة من صاروخ "بورا" الباليستي الذي تم اختباره في المعركة، الخدمة مع القوات العسكرية الأجنبية. تم إبرام الصفقة في معرض ومنتدى الدفاع الهندي، الذي عقد في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني في جاكرتا.
في حديثه لوسائل الإعلام التركية، أكد مراد كورتولوس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "روكيستان"، على أهمية سوق جنوب شرق آسيا للشركة. قال كورتولوس: "قريبًا سنضع منتجاتنا الأولى في خدمة وزارة الدفاع الإندونيسية بفضل العقود الموقعة".
وأضاف: "سنزود منتجين. نظام خان الصاروخي هو الأول. إنه سلاح خطير بمدى 280 كيلومترا ودقة عالية. وسيكون الجيش الإندونيسي أول مستخدم أجنبي للنظام".
وأشار كورتولوس إلى أن الشركة ستطور نظام دفاع جوي خاص للجيش الإندونيسي. وأوضح كورتولوس أن "العقد الثاني يتعلق بنظام دفاع جوي متعدد الطبقات. وكان لدى وزارة الدفاع الإندونيسية متطلبات خاصة في هذا الصدد".
ورفضت شركة "روكيتسان" تحديد تكلفة العقود وتوقيت توريد الأسلحة لإندونيسيا.