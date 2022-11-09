https://sputnikarabic.ae/20221109/إيطاليا-ترسل-قذائف-مصنوعة-منذ-أكثر-من-نصف-قرن-إلى-أوكرانيا-1069967733.html
إيطاليا ترسل قذائف مصنوعة منذ أكثر من نصف قرن إلى أوكرانيا
إيطاليا ترسل قذائف مصنوعة منذ أكثر من نصف قرن إلى أوكرانيا
تزود دول الناتو النازيين الجدد الأوكرانيين بقذائف قديمة أطلقت منذ أكثر من نصف قرن. وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة للمدونة العسكرية bmpd، فإن مدافع الهاوتزر... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T05:39+0000
2022-11-09T05:39+0000
2022-11-09T05:39+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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تم أخذ قذيفة التجزئة الشديدة الانفجار M102 من الثلاثينيات كأساس، والتي بدورها كانت تطويرا للقذيفة الفرنسية للحرب العالمية الأولى.يصل مدى الإطلاق إلى 24000 متر، وعند إطلاقها، تتكسر إلى أكثر من 1950 شظية. تزن 43.2 كغ. كتلة المتفجرات 6.86 كغ. الطول - 800 ملم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".نظرًا لأن أوكرانيا لا تملك القدرة على إصلاح العتاد الغربي، يتم نقله للإصلاحات في دول البلطيق وبولندا. بالإضافة إلى المقذوفات التي عفا عليها الزمن، يتم استخدام المقذوفات الحديثة أيضًا، على سبيل المثال، M982 Excalibur العالية الدقة، تم الإعلان عن تسليم أحدث فولكانو إيطالي بعيد المدى.
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2022
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
إيطاليا ترسل قذائف مصنوعة منذ أكثر من نصف قرن إلى أوكرانيا
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تزود دول الناتو النازيين الجدد الأوكرانيين بقذائف قديمة أطلقت منذ أكثر من نصف قرن. وفقًا لقناة "تلغرام" التابعة للمدونة العسكرية bmpd، فإن مدافع الهاوتزر البولندية الذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز Krab والتي تشغلها تشكيلات نظام كييف تستخدم ذخيرة M107 عيار 155 ملم مصنوعة في الولايات المتحدة مستلمة من إيطاليا.
تم أخذ قذيفة التجزئة الشديدة الانفجار M102 من الثلاثينيات كأساس
، والتي بدورها كانت تطويرا للقذيفة الفرنسية للحرب العالمية الأولى.
يصل مدى الإطلاق إلى 24000 متر، وعند إطلاقها، تتكسر إلى أكثر من 1950 شظية. تزن 43.2 كغ. كتلة المتفجرات 6.86 كغ. الطول - 800 ملم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
نظرًا لأن أوكرانيا لا تملك القدرة على إصلاح العتاد الغربي، يتم نقله للإصلاحات في دول البلطيق وبولندا. بالإضافة إلى المقذوفات التي عفا عليها الزمن، يتم استخدام المقذوفات الحديثة أيضًا، على سبيل المثال، M982 Excalibur العالية الدقة، تم الإعلان عن تسليم أحدث فولكانو إيطالي بعيد المدى.