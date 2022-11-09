https://sputnikarabic.ae/20221109/الانتهاء-من-المرحلة-الأولى-من-أعمال-الترميم-على-جسر-القرم-1069974113.html

الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الترميم على جسر القرم

الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الترميم على جسر القرم

تم الانتهاء، اليوم الأربعاء، من تشغيل الصمام، محمل القائم المستعرض للبنية الفوقية، قبل الموعد المحدد، وسيتم تخفيضه في الأيام المقبلة إلى موضع التصميم. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T11:10+0000

2022-11-09T11:10+0000

2022-11-09T11:10+0000

صور

وسائط متعددة

روسيا

جمهورية القرم الروسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1069974275_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_083a2a1886f45e7c03e290ee3e818397.jpg

قام البناة بتركيب الجزء الأول من امتداد جزء الطريق على جسر القرم. استغرق الأمر حوالي 12 ساعة لتجميع الهيكل الذي يبلغ وزنه 300 طن. كما سيتعين على المتخصصين تثبيت ثلاثة أجزاء أخرى من امتداد الجسر، وبعد ذلك يتم التخطيط لسفل الطريق وبدء حركة المرور على الجانب الأيمن.من المقرر تثبيت الجزء التالي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.

جمهورية القرم الروسية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

фото, صور, وسائط متعددة, روسيا, جمهورية القرم الروسية