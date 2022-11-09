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https://sputnikarabic.ae/20221109/الانتهاء-من-المرحلة-الأولى-من-أعمال-الترميم-على-جسر-القرم-1069974113.html
الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الترميم على جسر القرم
الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الترميم على جسر القرم
تم الانتهاء، اليوم الأربعاء، من تشغيل الصمام، محمل القائم المستعرض للبنية الفوقية، قبل الموعد المحدد، وسيتم تخفيضه في الأيام المقبلة إلى موضع التصميم. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
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قام البناة بتركيب الجزء الأول من امتداد جزء الطريق على جسر القرم. استغرق الأمر حوالي 12 ساعة لتجميع الهيكل الذي يبلغ وزنه 300 طن. كما سيتعين على المتخصصين تثبيت ثلاثة أجزاء أخرى من امتداد الجسر، وبعد ذلك يتم التخطيط لسفل الطريق وبدء حركة المرور على الجانب الأيمن.من المقرر تثبيت الجزء التالي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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фото, صور, وسائط متعددة, روسيا, جمهورية القرم الروسية
фото, صور, وسائط متعددة, روسيا, جمهورية القرم الروسية

الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الترميم على جسر القرم

11:10 GMT 09.11.2022
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تم الانتهاء، اليوم الأربعاء، من تشغيل الصمام، محمل القائم المستعرض للبنية الفوقية، قبل الموعد المحدد، وسيتم تخفيضه في الأيام المقبلة إلى موضع التصميم.
قام البناة بتركيب الجزء الأول من امتداد جزء الطريق على جسر القرم. استغرق الأمر حوالي 12 ساعة لتجميع الهيكل الذي يبلغ وزنه 300 طن. كما سيتعين على المتخصصين تثبيت ثلاثة أجزاء أخرى من امتداد الجسر، وبعد ذلك يتم التخطيط لسفل الطريق وبدء حركة المرور على الجانب الأيمن.
من المقرر تثبيت الجزء التالي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.
© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق على جسر القرم الروسي.

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