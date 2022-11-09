https://sputnikarabic.ae/20221109/الجمهوري-راند-بول-يحافظ-على-مقعده-في-مجلس-الشيوخ-عن-ولاية-كنتاكي-1069966162.html
الجمهوري راند بول يحافظ على مقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي
الجمهوري راند بول يحافظ على مقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي
حافظ الجمهوري راند بول الذي طرح مشاريع حول عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن على مقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T01:24+0000
2022-11-09T01:24+0000
2022-11-09T01:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. هذا وفاز حتى الآن 25 جمهوري و13 ديموقراطي بمقاعد مجلس النواب وكلا الحزبين بحاجة لـ218 لتحقيق الأغلبية.وأظهرت النتائج فوز المرشح الديمقراطي بيتر ولش بمقعد عن ولاية فيرمونت، وفوز السيناتور الجمهوري راند بول مجددا بمقعد عن ولاية كنتاكي، وكذلك فوز السيناتور الجمهوري تيم سكوت في ولاية ساوث كارولاينا، وذلك في مجلس الشيوخ.وأغلقت مراكز الاقتراع بالانتخابات التي ستحدد مصير الغالبية في الكونغرس، وهامش المناورة للرئيس الأميركي جو بايدن، في ولايات إنديانا وكنتاكي وجورجيا وساوث كارولاينا وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا.ويتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي على كل مقاعد مجلس النواب (435)، وعلى 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, الانتخابات الأمريكية
الجمهوري راند بول يحافظ على مقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي
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حافظ الجمهوري راند بول الذي طرح مشاريع حول عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن على مقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي.
موسكو - سبوتنيك
. هذا وفاز حتى الآن 25 جمهوري و13 ديموقراطي بمقاعد مجلس النواب وكلا الحزبين بحاجة لـ218 لتحقيق الأغلبية.
وأظهرت النتائج فوز المرشح الديمقراطي بيتر ولش بمقعد عن ولاية فيرمونت، وفوز السيناتور الجمهوري راند بول مجددا بمقعد عن ولاية كنتاكي، وكذلك فوز السيناتور الجمهوري تيم سكوت في ولاية ساوث كارولاينا، وذلك في مجلس الشيوخ.
وأغلقت مراكز الاقتراع بالانتخابات التي ستحدد مصير الغالبية في الكونغرس
، وهامش المناورة للرئيس الأميركي جو بايدن، في ولايات إنديانا وكنتاكي وجورجيا وساوث كارولاينا وفيرمونت وفرجينيا وفلوريدا.
ويتنافس الحزبان الجمهوري والديمقراطي على كل مقاعد مجلس النواب (435)، وعلى 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ.