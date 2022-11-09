https://sputnikarabic.ae/20221109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-تابعة-له-جنوبي-البلاد-1069996811.html
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له جنوبي البلاد
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له جنوبي البلاد
تحطمت طائرة إسرائيلية من دون طيار، مساء اليوم الأربعاء، جنوبي البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي وقف تحليق جميع المسيرات من ذلك النوع. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T20:19+0000
2022-11-09T20:19+0000
2022-11-09T20:21+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "سقطت طائرة مسيرة قبل قليل جنوبي إسرائيل، وهرعت القوات إلى مكان الحادث".وأضاف "لم تقع إصابات وسيتم فتح تحقيق في سقوط المسيرة".وتابع الجيش في بيانه "وجه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، بتعليق استخدام الطائرات المسيرة من الطراز الذي تحطم حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق في الحادث"، دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن طرازها، أو أسباب سقوطها.من جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الطائرة المسيرة سقطت قرب مدينة "عراد" جنوبي إسرائيل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له جنوبي البلاد
20:19 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 20:21 GMT 09.11.2022) تابعنا عبر
تحطمت طائرة إسرائيلية من دون طيار، مساء اليوم الأربعاء، جنوبي البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي وقف تحليق جميع المسيرات من ذلك النوع.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "سقطت طائرة مسيرة قبل قليل جنوبي إسرائيل، وهرعت القوات إلى مكان الحادث".
وأضاف "لم تقع إصابات وسيتم فتح تحقيق في سقوط المسيرة".
وتابع الجيش في بيانه "وجه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، بتعليق استخدام الطائرات المسيرة
من الطراز الذي تحطم حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق في الحادث"، دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن طرازها، أو أسباب سقوطها.
من جانبها، أفادت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" بأن الطائرة المسيرة سقطت قرب مدينة "عراد" جنوبي إسرائيل.