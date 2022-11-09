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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الحكومة-الأوكرانية-تعتزم-تقليص-عدد-الوزارات-1069969158.html
الحكومة الأوكرانية تعتزم تقليص عدد الوزارات
الحكومة الأوكرانية تعتزم تقليص عدد الوزارات
تعتزم أوكرانيا خفض عدد الوزارات من 20 إلى 14 وتقليل عدد موظفي الخدمة المدنية. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T08:02+0000
2022-11-09T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وكتبت صحيفة "زيركلا نيديليه" المحلية، أنه من المرجح أن يكون للهيكل الحكومي الجديد 14 وزارة بدلا من العشرين الحالية.وفقا للصحيفة، عقد فلاديمير زيلينسكي اجتماعا مع ممثلي الحكومة أمس الثلاثاء، حيث تم الاتفاق على "مفهوم آخر لبناء مجلس وزراء أوكرانيا".وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم دمج وزارة المجتمعات وتنمية الأقاليم ووزارة البنية التحتية والمكتب الحكومي لإعادة دمج الأراضي الخارجة عن سيطرة كييف مؤقتًا في وزارة البنية التحتية وتنمية الأراضي. وزارة الاقتصاد، جزئيا وزارة الصناعات الاستراتيجية ووزارة السياسة الزراعية والغذاء - إلى وزارة التنمية الاقتصادية. إنهم يريدون تضمين الوكالة الوطنية لأوكرانيا لقضايا الخدمة المدنية وجزئيًا وزارة الصناعات الاستراتيجية في وزارة التحول الرقمي.تظل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارات المالية والصحة والتعليم دون تغيير. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط تقليص عدد موظفي الوزارات والأجهزة التنفيذية المركزية الأخرى.وكتبت الصحيفة: "في المكاتب المركزية للوزارات - من 9.2 ألف إلى 2.8 ألف موظف، في الهيئات الإقليمية للوزارات - من 17 ألف إلى أكثر من 7 آلاف موظف، في المكاتب المركزية للسلطات المركزية الأخرى - من 13 ألفًا إلى 4.3 ألف موظف، في الهيئات الإقليمية - من نحو 80 ألف إلى أكثر من 40 ألف موظف".
https://sputnikarabic.ae/20220607/إعلام-يكشف-قطع-السلطات-البولندية-المساعدات-عن-اللاجئين-الأوكرانيين-1063213746.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, وزارات, موظفين
العالم, أخبار أوكرانيا, وزارات, موظفين

الحكومة الأوكرانية تعتزم تقليص عدد الوزارات

08:02 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Igor Maslov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Igor Maslov
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تعتزم أوكرانيا خفض عدد الوزارات من 20 إلى 14 وتقليل عدد موظفي الخدمة المدنية.
وكتبت صحيفة "زيركلا نيديليه" المحلية، أنه من المرجح أن يكون للهيكل الحكومي الجديد 14 وزارة بدلا من العشرين الحالية.
وفقا للصحيفة، عقد فلاديمير زيلينسكي اجتماعا مع ممثلي الحكومة أمس الثلاثاء، حيث تم الاتفاق على "مفهوم آخر لبناء مجلس وزراء أوكرانيا".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم دمج وزارة المجتمعات وتنمية الأقاليم ووزارة البنية التحتية والمكتب الحكومي لإعادة دمج الأراضي الخارجة عن سيطرة كييف مؤقتًا في وزارة البنية التحتية وتنمية الأراضي. وزارة الاقتصاد، جزئيا وزارة الصناعات الاستراتيجية ووزارة السياسة الزراعية والغذاء - إلى وزارة التنمية الاقتصادية. إنهم يريدون تضمين الوكالة الوطنية لأوكرانيا لقضايا الخدمة المدنية وجزئيًا وزارة الصناعات الاستراتيجية في وزارة التحول الرقمي.

وأضافت: "وزارة شؤون المحاربين القدامى ووزارة السياسة الاجتماعية إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى والسياسة الاجتماعية؛ وزارة البيئة تغير اسمها إلى وزارة البيئة والموارد الطبيعية".

تظل وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارات المالية والصحة والتعليم دون تغيير. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط تقليص عدد موظفي الوزارات والأجهزة التنفيذية المركزية الأخرى.
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وكتبت الصحيفة: "في المكاتب المركزية للوزارات - من 9.2 ألف إلى 2.8 ألف موظف، في الهيئات الإقليمية للوزارات - من 17 ألف إلى أكثر من 7 آلاف موظف، في المكاتب المركزية للسلطات المركزية الأخرى - من 13 ألفًا إلى 4.3 ألف موظف، في الهيئات الإقليمية - من نحو 80 ألف إلى أكثر من 40 ألف موظف".
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