https://sputnikarabic.ae/20221109/الخارجية-الروسية-تؤكد-استمرار-المشاكل-مع-تنفيذ-الجزء-الروسي-من-صفقة-الحبوب-1069981410.html
الخارجية الروسية تؤكد استمرار المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب
الخارجية الروسية تؤكد استمرار المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الغذاء ما زالت مستمرة. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T12:49+0000
2022-11-09T12:49+0000
2022-11-09T12:49+0000
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روسيا
الخارجية الروسية تؤكد استمرار المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الغذاء ما زالت مستمرة.