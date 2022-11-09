عربي
الخارجية الروسية تؤكد استمرار المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب
https://sputnikarabic.ae/20221109/الخارجية-الروسية-تؤكد-استمرار-المشاكل-مع-تنفيذ-الجزء-الروسي-من-صفقة-الحبوب-1069981410.html
الخارجية الروسية تؤكد استمرار المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب
الخارجية الروسية تؤكد استمرار المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الغذاء ما زالت مستمرة. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T12:49+0000
2022-11-09T12:49+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/05/1043000511_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5cae0153170d328310aa3803628f9854.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/05/1043000511_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_766097acc04af8febc556d8339aea8fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الخارجية الروسية تؤكد استمرار المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب

12:49 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المشاكل مع تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الغذاء ما زالت مستمرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала