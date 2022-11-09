https://sputnikarabic.ae/20221109/الخارجية-الروسية-تؤكد-مواصلة-التعاون-مع-الجانب-الأمريكي-فيما-يتعلق-بمعاهدة-ستارت-1069986835.html

الخارجية الروسية تؤكد مواصلة التعاون مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمعاهدة "ستارت"

الخارجية الروسية تؤكد مواصلة التعاون مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمعاهدة "ستارت"

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو لا توقف الاتصالات المهنية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن تنفيذ معاهدة "ستارت" الخاصة... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T14:32+0000

2022-11-09T14:32+0000

2022-11-09T14:32+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "نحن لا نوقف حوارًا مهنيًا مع الجانب الأمريكي، سواء في شكل تبادل للوثائق أو من خلال القنوات الأخرى الموجودة، وعلى وجه الخصوص ينبغي عقد جلسة عادية للجنة الاستشارية الثنائية بشأن ستارت قريبًا".وأشارت زاخاروفا أن "موسكو لا يزال لديها شكاوى ملموسة وقائمة على أسس متينة حول الطريقة التي تتعامل بها واشنطن مع الوفاء بالتزاماتها".وشددت في الوقت نفسه على أنه لا حديث عن انسحاب موسكو من المعاهدة.وأوضحت زاخاروفا "في الوقت الحالي، هناك انسحاب مؤقت فقط لروسيا من أنشطة التفتيش الخاصة بها بموجب العقد حتى يتم إزالة العوائق الفنية المتبقية".

https://sputnikarabic.ae/20221108/زاخاروفا-روسيا-ليست-هي-من-تتدخل-في-انتخابات-الكونغرس-الأمريكي-بل-دونالد-ترامب-1069938027.html

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