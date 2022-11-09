https://sputnikarabic.ae/20221109/السعودية-تشارك-في-معرض-البحرين-الدولي-للطيران-1069989292.html
السعودية تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران
السعودية تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران
شاركت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية مشاركتها بمعرض البحرين الدولي للطيران خلال الفترة من الـ 9 حتى 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T15:00+0000
2022-11-09T15:00+0000
2022-11-09T15:00+0000
العالم العربي
السعودية
البحرين
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ويقام المعرض في قاعدة الصخير الجوية في البحرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.وأشارت الوكالة إلى أنه تم افتتاح جناح الهيئة بالمعرض الذي يشهد مشاركة من مسؤولين ومستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.وقال محافظ الهيئة أحمد العوهلي، إنها تهدف إلى تحقيق مستهدفات المملكة في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية فيما يتعلق بالصناعات العسكرية في إطار توطين 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على هذا المجال.ولفت العوهلي إلى أهمية المشاركة في المعارض العسكرية التي تمثل قبلة المستثمرين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم بصورة تسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة خاصة في مجال الطيران.
https://sputnikarabic.ae/20220928/ولي-العهد-السعودي-يعلن-النسبة-التي-حققتها-بلاده-من-الاكتفاء-الذاتي-للصناعات-العسكرية-فيديو-1068339292.html
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العالم العربي, السعودية, البحرين
العالم العربي, السعودية, البحرين
السعودية تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران
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شاركت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية مشاركتها بمعرض البحرين الدولي للطيران خلال الفترة من الـ 9 حتى 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويقام المعرض في قاعدة الصخير الجوية في البحرين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.
وأشارت الوكالة إلى أنه تم افتتاح جناح الهيئة بالمعرض الذي يشهد مشاركة من مسؤولين ومستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية.
وقال محافظ الهيئة أحمد العوهلي، إنها تهدف إلى تحقيق مستهدفات المملكة في تعزيز الاستقلالية
الاستراتيجية فيما يتعلق بالصناعات العسكرية في إطار توطين 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على هذا المجال.
ولفت العوهلي إلى أهمية المشاركة في المعارض العسكرية التي تمثل قبلة المستثمرين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم بصورة تسهم في تبادل الخبرات
ونقل المعرفة خاصة في مجال الطيران.