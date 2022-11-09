https://sputnikarabic.ae/20221109/السفير-الإماراتي-لدى-طهران-يؤكد-حرص-بلاده-على-تعزيز-العلاقات-الثنائية-مع-إيران-1069976093.html

السفير الإماراتي لدى طهران يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران

السفير الإماراتي لدى طهران يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران

قال سفير الإمارات في طهران سيف محمد عبيد الزعابي إن بلادها تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في إطار المصالح المشتركة بين الدولتين. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T10:45+0000

2022-11-09T10:45+0000

2022-11-09T10:45+0000

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وأوضح الزعابي أن الإمارات تسعى إلى بدء فصل جديد في العلاقات بينها وبين إيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء.ولفت الزعابي إلى أن علاقات الإمارات مع إيران تتطور بشكل إيجابي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات القائمة حاليا.وجاءت تصريحات السفير الإماراتي بعد عودته إلى طهران والاجتماع برئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشوری الإسلامي في إيران عباس کلرو.وعاد الزعابي إلى طهران في إطار اتفاق بين البلدين بشأن استئناف العلاقات الثنائية بينهما، وهو ما رحبت به إيران وأعرب عنه كلرو، الذي أكد ترحيبه بالتوجه الإماراتي واستعداده للتعاون في تعزیز العلاقات البرلمانية بين البلدين.يذكر أن الزعابي، كان سفيرا لدولة الإمارات في طهران منذ عام 2011 ، قبل أن تتخذ الإمارات قرار تخفيض مستوى علاقاتها مع إيران عام 2015.

https://sputnikarabic.ae/20220929/تجاذبات-على-هامش-اجتماعات-الأمم-المتحدة-بين-وفدي-الإمارات-وإيران-حول-الجزر-المتنازع-عليها--1068396079.html

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