https://sputnikarabic.ae/20221109/الصين-تكشف-عن-طائرتها-المسيرة-الجديدة-وينغ-لونغ---1-إي-فيديو-1069992827.html
الصين تكشف عن طائرتها المسيرة الجديدة "وينغ لونغ - 1 إي"... فيديو
الصين تكشف عن طائرتها المسيرة الجديدة "وينغ لونغ - 1 إي"... فيديو
أصبحت الصين واحدة من الدول الرائدة في صناعة الطائرات دون طيار الـ"درونز"، خاصة تلك التي يتم استخدامها لأغراض قتالية. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T16:56+0000
2022-11-09T16:56+0000
2022-11-09T16:56+0000
رصد عسكري
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1069993088_0:43:2253:1310_1920x0_80_0_0_1e5e1dd3181f8f1155c28b7ce990f583.jpg
وتمتلك الطائرات المسيرة الصينية تقنيات مشابهة للتقنيات، التي تستخدمها الطائرات المسيرة الأمريكية، لكنها تتميز بتكلفتها المنخفضة التي تمكن الصين من تسويقها عالميا.وعرضت الصين نسخة جديدة من طائراتها المسيرة القتالية وهي "وينغ لونغ - 1 إي" في العرض الجوي الذي انطلق الأربعاء.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد الطائرة وتفاصيل عنها داخل معرض "تشوهاي" للطيران.ولفتت الصحيفة إلى أن "وينغ لونغ - 1 إي" تم تصميمها لمنافسة الطائرة المسيرة الأمريكية "إم كيو - 1 سي إيغل".وتمتلك الطائرة الصينية قدرات تقنية تمكنه من تنفيذ مهام الاستطلاع والقصف الجوي الدقيق.وتستطيع الطائرة الصينية الإقلاع والقيام بمهامها والعودة بعد ذلك بصورة مستقلة حتى عند انقطاع الاتصال بمحطات التوجيه الأرضي.
https://sputnikarabic.ae/20221109/تايوان-تخطط-لإنتاج-طائرات-مسيرة-1069969793.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1069993088_0:0:2001:1501_1920x0_80_0_0_8d3e3d3b05f2e3a2b4adf83b592c6cf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين
الصين تكشف عن طائرتها المسيرة الجديدة "وينغ لونغ - 1 إي"... فيديو
تابعنا عبر
أصبحت الصين واحدة من الدول الرائدة في صناعة الطائرات دون طيار الـ"درونز"، خاصة تلك التي يتم استخدامها لأغراض قتالية.
وتمتلك الطائرات المسيرة الصينية تقنيات مشابهة للتقنيات، التي تستخدمها الطائرات المسيرة الأمريكية، لكنها تتميز بتكلفتها المنخفضة التي تمكن الصين من تسويقها عالميا.
وعرضت الصين نسخة جديدة من طائراتها المسيرة القتالية وهي "وينغ لونغ - 1 إي" في العرض الجوي
الذي انطلق الأربعاء.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد الطائرة وتفاصيل عنها داخل معرض
"تشوهاي" للطيران.
ولفتت الصحيفة إلى أن "وينغ لونغ - 1 إي" تم تصميمها لمنافسة الطائرة المسيرة الأمريكية "إم كيو - 1 سي إيغل".
وتمتلك الطائرة الصينية قدرات تقنية تمكنه من تنفيذ مهام الاستطلاع والقصف الجوي الدقيق.
وتستطيع الطائرة الصينية
الإقلاع والقيام بمهامها والعودة بعد ذلك بصورة مستقلة حتى عند انقطاع الاتصال بمحطات التوجيه الأرضي.