https://sputnikarabic.ae/20221109/القنصل-العام-الروسي-جامعات-الفنون-في-روسيا-ومصر-تخطط-لتبادل-الطلاب-والمدرسين--1069988789.html
القنصل العام الروسي: جامعات الفنون في روسيا ومصر تخطط لتبادل الطلاب والمدرسين
القنصل العام الروسي: جامعات الفنون في روسيا ومصر تخطط لتبادل الطلاب والمدرسين
صرح القنصل العام الروسي في الغردقة، فيكتور فوروبييف، بأن جامعات الفنون في روسيا ومصر تخطط لبدء تبادل الطلاب والمعلمين، وكذلك تنظيم معارض مشتركة. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T14:53+0000
2022-11-09T14:53+0000
2022-11-09T14:53+0000
روسيا
تعاون
مصر
فنون
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وبحسب الدبلوماسي الروسي، يجري العمل حاليا على إقامة تعاون بين جامعات الفنون في روسيا ومصر، وعلى وجه الخصوص، تم تبادل مشاريع التعاون بين كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر و معهد الدولة الروسية للتصوير السينمائي.وفقًا لفيكتور فوروبييف، فإن ممثلي المؤسسات التعليمية الروسية، من بين أمور أخرى، مهتمون بتجربة كلية الترميم في جامعة الأقصر، "المشهورة جدًا في العالم في مجال أعمال الترميم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, تعاون, مصر, فنون
القنصل العام الروسي: جامعات الفنون في روسيا ومصر تخطط لتبادل الطلاب والمدرسين
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صرح القنصل العام الروسي في الغردقة، فيكتور فوروبييف، بأن جامعات الفنون في روسيا ومصر تخطط لبدء تبادل الطلاب والمعلمين، وكذلك تنظيم معارض مشتركة.
وبحسب الدبلوماسي الروسي، يجري العمل حاليا على إقامة تعاون بين جامعات الفنون في روسيا ومصر، وعلى وجه الخصوص، تم تبادل مشاريع التعاون بين كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر و معهد الدولة الروسية للتصوير السينمائي.
وقال القنصل العام لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نأمل في المستقبل القريب توقيع اتفاقية بين الجامعتين الروسية والمصرية وبدء تبادل الطلاب والمعلمين وتنظيم المعارض المشتركة والعمل الإبداعي".
وفقًا لفيكتور فوروبييف، فإن ممثلي المؤسسات التعليمية الروسية، من بين أمور أخرى، مهتمون بتجربة كلية الترميم في جامعة الأقصر، "المشهورة جدًا في العالم في مجال أعمال الترميم".