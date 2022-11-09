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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221109/القوات-الروسية-تصد-هجوم-كتيبة-مشاة-على-محور-كوبيانسك-وتقضي-على-أكثر-من-60-جنديا-أوكرانيا-1069978785.html
القوات الروسية تصد هجوم كتيبة مشاة على محور كوبيانسك وتقضي على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تصد هجوم كتيبة مشاة على محور كوبيانسك وتقضي على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا
صدت القوات الروسية هجوم كتيبة مشاة على محور كوبيانسك وقضت على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T11:39+0000
2022-11-09T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية مع مقذوفات منظومة "هيمارس" و"أولخا" وذخيرة مدفعية بالقرب من مدينة دنيبرو.وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 طائرات أوكرانية مسيرة في يوم واحد في مقاطعتي خيرسون وخاركوف، واعترضت 27 قذيفة من "هيمارس" وراجمات "أولخا"، بالإضافة إلى صاروخين "هارم" في لوغانسك.وأشارت إلى أن القوات الروسية أحبطت محاولات اختراق 12 مجموعة تخريبية للنقاط الخلفية لخطوط الدفاع في مقاطعة خيرسون.وتابعت أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت الهجوم على مواقع القوات الروسية في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ دون جدوى، حيث أنها تكبدت خسائر فادحة وتم تفريقها، مشيرة إلى أنه في المجموع، تم تحييد ما يصل إلى 110 جنديًا أوكرانيًا و8 مركبات قتالية مدرعة و14 مركبة في هذا الاتجاه.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تصد هجوم كتيبة مشاة على محور كوبيانسك وتقضي على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا

11:39 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 11:55 GMT 09.11.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صدت القوات الروسية هجوم كتيبة مشاة على محور كوبيانسك وقضت على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية مع مقذوفات منظومة "هيمارس" و"أولخا" وذخيرة مدفعية بالقرب من مدينة دنيبرو.
وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 طائرات أوكرانية مسيرة في يوم واحد في مقاطعتي خيرسون وخاركوف، واعترضت 27 قذيفة من "هيمارس" وراجمات "أولخا"، بالإضافة إلى صاروخين "هارم" في لوغانسك.
وأشارت إلى أن القوات الروسية أحبطت محاولات اختراق 12 مجموعة تخريبية للنقاط الخلفية لخطوط الدفاع في مقاطعة خيرسون.
وتابعت أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت الهجوم على مواقع القوات الروسية في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ دون جدوى، حيث أنها تكبدت خسائر فادحة وتم تفريقها، مشيرة إلى أنه في المجموع، تم تحييد ما يصل إلى 110 جنديًا أوكرانيًا و8 مركبات قتالية مدرعة و14 مركبة في هذا الاتجاه.
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