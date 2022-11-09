https://sputnikarabic.ae/20221109/القوات-المسلحة-الإيرانية-تقول-إن-جيوش-العدو-تخشى-المواجهة-معها-بسبب-قدرتها-وقوتها-الدفاعية-1069972507.html

القوات المسلحة الإيرانية تقول إن جيوش العدو تخشى المواجهة معها بسبب قدرتها وقوتها الدفاعية

القوات المسلحة الإيرانية تقول إن جيوش العدو تخشى المواجهة معها بسبب قدرتها وقوتها الدفاعية

أكدت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن جاهزيتها في البر والجو والبحر عالية جدا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T09:49+0000

2022-11-09T09:49+0000

2022-11-09T09:49+0000

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، إن "قادة العدو يعرفون ما سيحدث لهم من قبل إيران إذا ارتكبوا أي خطأ استراتيجي"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف شكارجي، أن "جيوش هذه الدول تخشى المواجهة مع القوات المسلحة الإيرانية بسبب قدرتها وقوتها الدفاعية"، متابعًا: "قادة العدو أو المسؤولون السياسيون في أمريكا وبريطانيا أو الكيان الصهيوني يتبجحون، ويطلقون التفاهات من أجل خلق حرب نفسية في العالم".وكان القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، أكد قدرة "القوات المسلحة الإيرانية على تدمير الطائرات القادرة على التخفي من الرادارات والأهداف ذات المقطع العرضي الراداري المنخفض".وقال اللواء موسوي، تعليقًا على إزاحة الستار عن صاروخ "صياد b4" وتحسين منظومة "باور 373"، إن الصاروخ بمدى يبلغ 304 كيلومترات وهو إحدى التقنيات الجديدة التي قد يوجد مثيل لها في عدد قليل من البلدان فقط.وأضاف أن "هذا الصاروخ قادر على استهداف وتدمير أهداف صغيرة ومتخفية من الرادار على مسافة بعيدة جدا، ولا يمكن فهم ذروة هذه التكنولوجيا العسكرية الجديدة إلا من قبل الخبراء العسكريين في العالم".وأعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، في وقت سابق، أن الجيش الإيراني تمكن من تصنيع أحد أنواع المنظومات البعيدة المدى باسم "باور 373" وهي قادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية وافتتاح خط إنتاج صواريخ "صياد 4B".وقال أشتياني إن "منظومة "باور 373" تمكنت خلال الاختبارات من إصابة وتدمیر الهدف على مدى 305 كم في إطار المواجهة مع أهداف جوية بعيدة المدى والصواريخ الباليستية وأنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة".وأضاف أن المنظومة ستلعب دورا مهما في تحسين القوة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية، موضحًا أن منظومة "باور 373" خاضت اختبارا ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B".وأشار إلى أنه خلال الاختبار تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومترا بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373" وتم تعقبه على مدى نحو 405 كيلومترات وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كيلومتر.

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