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https://sputnikarabic.ae/20221109/الكرملين-يقول-إنه-يتم-تحليل-انتخابات-الكونغرس-الأمريكي-بعناية-1069973474.html
الكرملين يقول إنه يتم تحليل انتخابات الكونغرس الأمريكي بعناية
الكرملين يقول إنه يتم تحليل انتخابات الكونغرس الأمريكي بعناية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ستبقى سيئة، مشيرا إلى أن الانتخابات لن تغير في الوضع. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T10:06+0000
2022-11-09T10:06+0000
روسيا
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وقال للصحفيين: "من المستحيل أيضًا أن نقول إننا تركنا كل شيء وبدأنا بتتبع الانتخابات. لدينا الكثير من شؤوننا الخاصة، وهي مهمة بالنسبة لنا. ولكن، بالطبع، نقوم بتحليل المعلومات الواردة بعناية. هذه الانتخابات مهمة. ولكن من ناحية أخرى، ربما لن أكون مخطئًا إذا قلت إنه لا داعي للمبالغة بجدية في أهمية هذه الانتخابات على المديين القصير والمتوسط ​​لمستقبل علاقاتنا الثنائية، فهذه الانتخابات لا يمكن أن تغير أي شيء جوهري. العلاقات سيئة وستبقى هكذا".وفي وقت سابق انتهى التصويت في انتخابات الكونغرس الأمريكي.
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روسيا
روسيا

الكرملين يقول إنه يتم تحليل انتخابات الكونغرس الأمريكي بعناية

10:06 GMT 09.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMANمتحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ستبقى سيئة، مشيرا إلى أن الانتخابات لن تغير في الوضع.
وقال للصحفيين: "من المستحيل أيضًا أن نقول إننا تركنا كل شيء وبدأنا بتتبع الانتخابات. لدينا الكثير من شؤوننا الخاصة، وهي مهمة بالنسبة لنا. ولكن، بالطبع، نقوم بتحليل المعلومات الواردة بعناية. هذه الانتخابات مهمة. ولكن من ناحية أخرى، ربما لن أكون مخطئًا إذا قلت إنه لا داعي للمبالغة بجدية في أهمية هذه الانتخابات على المديين القصير والمتوسط ​​لمستقبل علاقاتنا الثنائية، فهذه الانتخابات لا يمكن أن تغير أي شيء جوهري. العلاقات سيئة وستبقى هكذا".
وفي وقت سابق انتهى التصويت في انتخابات الكونغرس الأمريكي.
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