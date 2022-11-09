https://sputnikarabic.ae/20221109/الكرملين-يقول-إنه-يتم-تحليل-انتخابات-الكونغرس-الأمريكي-بعناية-1069973474.html
الكرملين يقول إنه يتم تحليل انتخابات الكونغرس الأمريكي بعناية
الكرملين يقول إنه يتم تحليل انتخابات الكونغرس الأمريكي بعناية
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ستبقى سيئة، مشيرا إلى أن الانتخابات لن تغير في الوضع. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T10:06+0000
2022-11-09T10:06+0000
2022-11-09T10:06+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061430484_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_359bc646516127a202a559c30cc54ee0.jpg
وقال للصحفيين: "من المستحيل أيضًا أن نقول إننا تركنا كل شيء وبدأنا بتتبع الانتخابات. لدينا الكثير من شؤوننا الخاصة، وهي مهمة بالنسبة لنا. ولكن، بالطبع، نقوم بتحليل المعلومات الواردة بعناية. هذه الانتخابات مهمة. ولكن من ناحية أخرى، ربما لن أكون مخطئًا إذا قلت إنه لا داعي للمبالغة بجدية في أهمية هذه الانتخابات على المديين القصير والمتوسط لمستقبل علاقاتنا الثنائية، فهذه الانتخابات لا يمكن أن تغير أي شيء جوهري. العلاقات سيئة وستبقى هكذا".وفي وقت سابق انتهى التصويت في انتخابات الكونغرس الأمريكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061430484_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_b02e5abab50ef3184907ed008a71b915.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يقول إنه يتم تحليل انتخابات الكونغرس الأمريكي بعناية
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ستبقى سيئة، مشيرا إلى أن الانتخابات لن تغير في الوضع.
وقال للصحفيين: "من المستحيل أيضًا أن نقول إننا تركنا كل شيء وبدأنا بتتبع الانتخابات. لدينا الكثير من شؤوننا الخاصة، وهي مهمة بالنسبة لنا. ولكن، بالطبع، نقوم بتحليل المعلومات الواردة بعناية. هذه الانتخابات مهمة. ولكن من ناحية أخرى، ربما لن أكون مخطئًا إذا قلت إنه لا داعي للمبالغة بجدية في أهمية هذه الانتخابات على المديين القصير والمتوسط لمستقبل علاقاتنا الثنائية، فهذه الانتخابات لا يمكن أن تغير أي شيء جوهري. العلاقات سيئة وستبقى هكذا".
وفي وقت سابق انتهى التصويت في انتخابات الكونغرس الأمريكي.