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https://sputnikarabic.ae/20221109/الكمبيوتر-العملاق-يحدد-تاريخ-نهاية-العالم-1069967073.html
الكمبيوتر العملاق يحدد تاريخ نهاية العالم
الكمبيوتر العملاق يحدد تاريخ نهاية العالم
حدد الكمبيوتر العملاقWorld One ، المصمم للتنبؤ بالأنماط الحضارية، فترة انقراض الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T04:32+0000
2022-11-09T04:32+0000
علوم
مجتمع
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حسبت الآلة التي طلبها نادي روما في السبعينيات، ستنهار الحضارة في عام 2050. سبب نهاية العالم سيكون أنشطة الناس، على وجه الخصوص، التلوث البيئي وعواقبه السلبية.تقول التوقعات: "بين عامي 2040 و 2050 تقريبًا، ستتوقف الحياة المتحضرة كما نعرفها على هذا الكوكب. حتى الانتقال الكامل إلى السيارات "الصديقة للبيئة" والرقابة الصارمة على النسل لن يصلحا الوضع للأفضل.تذكر صحيفة ديلي ستار أيضًا أن توقعات World Oneلعام 2020 زعمت أن حالة الكوكب ستكون "حرجة للغاية".
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علوم, مجتمع
علوم, مجتمع

الكمبيوتر العملاق يحدد تاريخ نهاية العالم

04:32 GMT 09.11.2022
© Photo / CCنهاية العالم
نهاية العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Photo / CC
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حدد الكمبيوتر العملاقWorld One ، المصمم للتنبؤ بالأنماط الحضارية، فترة انقراض الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار.
حسبت الآلة التي طلبها نادي روما في السبعينيات، ستنهار الحضارة في عام 2050. سبب نهاية العالم سيكون أنشطة الناس، على وجه الخصوص، التلوث البيئي وعواقبه السلبية.
تقول التوقعات: "بين عامي 2040 و 2050 تقريبًا، ستتوقف الحياة المتحضرة كما نعرفها على هذا الكوكب. حتى الانتقال الكامل إلى السيارات "الصديقة للبيئة" والرقابة الصارمة على النسل لن يصلحا الوضع للأفضل.
تذكر صحيفة ديلي ستار أيضًا أن توقعات World Oneلعام 2020 زعمت أن حالة الكوكب ستكون "حرجة للغاية".
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