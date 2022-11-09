https://sputnikarabic.ae/20221109/المجر-تعرقل-تحويل-18-مليار-يورو-إلى-نظام-كييف-1069979186.html
المجر تعرقل تحويل 18 مليار يورو إلى نظام كييف
المجر تعرقل تحويل 18 مليار يورو إلى نظام كييف
تعتزم المجر تعطيل خطة الاتحاد الأوروبي لإرسال 18 مليار يورو إلى سلطات كييف في إطار برنامج المساعدة المالية، حسبما أفادت به وسائل إعلام غربية. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T11:51+0000
2022-11-09T11:51+0000
2022-11-09T11:51+0000
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وقالت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأربعاء، إن "الجانب المجري أبلغ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل أنه لن يدعم إعداد حزمة من المساعدات لأوكرانيا للعام المقبل".وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء منح كييف قروضًا تفضيلية على أساس أكثر استقرارًا، لكن هذه المبادرة ستتطلب استخدام الاحتياطيات الإضافية المتاحة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.وأخبر وزير المالية المجري، ميهالي فارجا، زملاءه بأنه لن يدعم مثل هذا الخيار الذي يتطلب دعم 27 حكومة بالإجماع"، حسب ما نشرته "بلومبرغ".وأكد النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، يوم أمس الثلاثاء في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن المفوضية الأوروبية تتوقع تحويل 2.5 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر الجاري.وقال دمبروفيكيس في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "نتوقع أن تصل الدفعة القادمة البالغة 2.5 مليار يورو إلى كييف بنهاية هذا الشهر".وعرضت المفوضية الأوروبية في مايو/ أيار الماضي حزمة استثنائية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو. من هذا المبلغ، تم الاتفاق رسميًا حتى الآن على ما مجموعه 6 مليارات يورو. تم دفع مليار يورو في أغسطس/آب، وملياري يورو أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20221106/بولندا-تقول-إنها-لن-تقدم-تنازلات-للمفوضية-الأوروبية-بعد-الآن-1069888319.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
المجر تعرقل تحويل 18 مليار يورو إلى نظام كييف
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تعتزم المجر تعطيل خطة الاتحاد الأوروبي لإرسال 18 مليار يورو إلى سلطات كييف في إطار برنامج المساعدة المالية، حسبما أفادت به وسائل إعلام غربية.
وقالت وكالة "بلومبرغ
"، اليوم الأربعاء، إن "الجانب المجري أبلغ وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل أنه لن يدعم إعداد حزمة من المساعدات لأوكرانيا للعام المقبل".
وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء منح كييف قروضًا تفضيلية على أساس أكثر استقرارًا، لكن هذه المبادرة ستتطلب استخدام الاحتياطيات الإضافية المتاحة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأخبر وزير المالية المجري، ميهالي فارجا، زملاءه بأنه لن يدعم مثل هذا الخيار الذي يتطلب دعم 27 حكومة بالإجماع"، حسب ما نشرته "بلومبرغ".
وأكد النائب التنفيذي لرئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، يوم أمس الثلاثاء في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن المفوضية الأوروبية تتوقع تحويل 2.5 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا بحلول نهاية نوفمبر الجاري.
وقال دمبروفيكيس في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "نتوقع أن تصل الدفعة القادمة البالغة 2.5 مليار يورو إلى كييف بنهاية هذا الشهر".
وعرضت المفوضية
الأوروبية في مايو/ أيار الماضي حزمة استثنائية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 9 مليارات يورو. من هذا المبلغ، تم الاتفاق رسميًا حتى الآن على ما مجموعه 6 مليارات يورو. تم دفع مليار يورو في أغسطس/آب، وملياري يورو أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.