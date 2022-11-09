https://sputnikarabic.ae/20221109/المفوضية-الأوروبية-تقترح-حزمة-دعم-لأوكرانيا-بقيمة-18-مليار-دولار-1069987189.html
المفوضية الأوروبية تقترح حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة 18 مليار دولار
المفوضية الأوروبية تقترح حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة 18 مليار دولار
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقديم حزمة دعم لأوكرانيا في شكل قروض ميسرة تصل إلى 18 مليار يورو (18.1 مليار دولار) لمساعدتها على تغطية الاحتياجات... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T14:34+0000
2022-11-09T14:34+0000
2022-11-09T14:34+0000
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موسكو - سبوتنيك. يأتي الاقتراح في أعقاب اجتماع المجلس الأوروبي في 20-21 أكتوبر/ تشرين الأول. سيتم صرف القروض على أقساط منتظمة حسب العمولة المحددة.وقالت المفوضية في بيان: "ستساعد هذه الحزمة المالية المستقرة والمنتظمة والتي يمكن التنبؤ بها - بمتوسط 1.5 مليار يورو شهريا - في تغطية جزء كبير من احتياجات التمويل قصير الأجل لأوكرانيا لعام 2023".وأشارت إلى أن السلطات الأوكرانية وصندوق النقد الدولي تقدر هذه الاحتياجات بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات يورو شهريا، مضيفة أن الحزمة تتطلب جهودا مماثلة من قبل "مانحين رئيسيين آخرين" لتغطية جميع احتياجات التمويل لأوكرانيا.وأضافت أنه بفضل حزمة الدعم هذه، ستتمكن أوكرانيا من الاستمرار في دفع الأجور والمعاشات التقاعدية، فضلا عن الحفاظ على الخدمات العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس.بالإضافة إلى ذلك، ستسمح هذه المساعدة لكييف باستعادة البنية التحتية للطاقة وأنظمة المياه وشبكات النقل والطرق والجسور، بحسب بيان المفوضية الأوروبية.في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد البرلمان الأوكراني الميزانية لعام 2023 بعجز قياسي بلغ 38 مليار دولار، وتأمل كييف في تغطيته بمساعدة المانحين الأجانب.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الناتو-يعلن-أن-القمة-المقبلة-للحلف-ستناقش-زيادة-الإنفاق-الدفاعي-ودعم-أوكرانيا-1069970234.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية تقترح حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة 18 مليار دولار
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اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقديم حزمة دعم لأوكرانيا في شكل قروض ميسرة تصل إلى 18 مليار يورو (18.1 مليار دولار) لمساعدتها على تغطية الاحتياجات المالية قصيرة الأجل في عام 2023.
موسكو - سبوتنيك
. يأتي الاقتراح في أعقاب اجتماع المجلس الأوروبي في 20-21 أكتوبر/ تشرين الأول. سيتم صرف القروض على أقساط منتظمة حسب العمولة المحددة.
وقالت المفوضية في بيان: "ستساعد هذه الحزمة المالية المستقرة والمنتظمة والتي يمكن التنبؤ بها - بمتوسط 1.5 مليار يورو شهريا - في تغطية جزء كبير من احتياجات التمويل قصير الأجل لأوكرانيا لعام 2023".
وأشارت إلى أن السلطات الأوكرانية وصندوق النقد الدولي تقدر هذه الاحتياجات بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات
يورو شهريا، مضيفة أن الحزمة تتطلب جهودا مماثلة من قبل "مانحين رئيسيين آخرين
" لتغطية جميع احتياجات التمويل لأوكرانيا.
وأضافت أنه بفضل حزمة الدعم هذه، ستتمكن أوكرانيا من الاستمرار في دفع الأجور والمعاشات التقاعدية، فضلا عن الحفاظ على الخدمات العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس.
بالإضافة إلى ذلك، ستسمح هذه المساعدة لكييف باستعادة البنية التحتية للطاقة وأنظمة المياه وشبكات النقل والطرق والجسور، بحسب بيان المفوضية الأوروبية.
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، اعتمد البرلمان الأوكراني الميزانية لعام 2023 بعجز قياسي بلغ 38 مليار دولار، وتأمل كييف في تغطيته بمساعدة المانحين الأجانب.