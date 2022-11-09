https://sputnikarabic.ae/20221109/المملكة-المتحدة-تنشر-طائرات-هليكوبتر-أباتشي-وشينوك-في-إستونيا-1069966376.html
المملكة المتحدة تنشر طائرات هليكوبتر أباتشي وشينوك في إستونيا
المملكة المتحدة تنشر طائرات هليكوبتر أباتشي وشينوك في إستونيا
قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ونظيره الإستوني، هانو بيفور، يوم الثلاثاء إن المملكة المتحدة سترسل طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي وشينوك إلى إستونيا... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T02:10+0000
2022-11-09T02:10+0000
2022-11-09T02:10+0000
المملكة المتحدة
إستونيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الوزيران في بيان مشترك نشرته حكومة المملكة المتحدة: "ستعزز المملكة المتحدة فعالية مجموعتها القتالية eFP القائمة بشكل دائم من خلال الحفاظ على الأصول على مستوى الأقسام (أي الدفاع الجوي قصير المدى وأنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة) في البلاد وزيادتها من خلال النشر الدوري للقدرات والعوامل التمكينية الإضافية، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر أباتشي وشينوك".ووفقا للبيان، سيبدأ نشر وحدات إضافية في يناير 2023.وفي نهاية يونيو، اتفق قادة الناتو على خطة لبناء قوات للحلف بشكل كبير على الجناح الشرقي، وتحديدا في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا بحلول عام 2023 وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال حلف شمال الأطلسي إنه يخطط لزيادة عدد القوات عالية الاستعداد على الجناح الشرقي إلى أكثر من 300 ألف جندي في المستقبل القريب، فضلا عن زيادة تكوين الجماعات القتالية إلى مستوى اللواء، بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي.
https://sputnikarabic.ae/20220922/بعد-مطالبتها-بتعزيز-قوة-الناتو-في-الجناح-الشرقي-معلومات-عن-جيش-بولندا-1068095039.html
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المملكة المتحدة, إستونيا
المملكة المتحدة تنشر طائرات هليكوبتر أباتشي وشينوك في إستونيا
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قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ونظيره الإستوني، هانو بيفور، يوم الثلاثاء إن المملكة المتحدة سترسل طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي وشينوك إلى إستونيا لتعزيز فعالية المجموعة القتالية لكتيبة حلف شمال الأطلسي "الناتو".
موسكو - سبوتنيك
. وقال الوزيران في بيان مشترك نشرته حكومة المملكة المتحدة: "ستعزز المملكة المتحدة فعالية مجموعتها القتالية eFP القائمة بشكل دائم من خلال الحفاظ على الأصول على مستوى الأقسام (أي الدفاع الجوي قصير المدى وأنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة) في البلاد وزيادتها من خلال النشر الدوري للقدرات والعوامل التمكينية الإضافية، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر أباتشي وشينوك".
ووفقا للبيان، سيبدأ نشر وحدات إضافية في يناير 2023.
وفي نهاية يونيو، اتفق قادة الناتو على خطة لبناء قوات للحلف بشكل كبير على الجناح الشرقي، وتحديدا في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا بحلول عام 2023 وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال حلف شمال الأطلسي إنه يخطط لزيادة عدد القوات عالية الاستعداد على الجناح الشرقي
إلى أكثر من 300 ألف جندي في المستقبل القريب، فضلا عن زيادة تكوين الجماعات القتالية إلى مستوى اللواء، بالإضافة إلى ذلك، تعهدت دول الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي.