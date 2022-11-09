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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الناتو-يعلن-أن-القمة-المقبلة-للحلف-ستناقش-زيادة-الإنفاق-الدفاعي-ودعم-أوكرانيا-1069970234.html
الناتو يعلن أن القمة المقبلة للحلف ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا
الناتو يعلن أن القمة المقبلة للحلف ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا
أعلن حلف شمال الأطلسي أن قمة الناتو المقبلة، التي ستعقد في فيلنيوس في الفترة الممتدة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز 2023، ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T08:52+0000
2022-11-09T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
الدعم العسكري
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الحلف: "القمة في فيلنيوس ستوفر فرصة لرؤساء الدول والحكومات للاتفاق على خطوات أخرى لتعزيز الردع والدفاع الجماعي". ومن المتوقع أيضا أن يناقش "زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي" ودعم أوكرانيا.ونتيجة للقمة التي عقدت في مدريد في نهاية يونيو/حزيران 2022، تم الإعلان عن القمة المقبلة في العاصمة الليتوانية.بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، فرض الغرب عقوبات واسعة النطاق على روسيا وزاد توريد الأسلحة والمعدات العسكرية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا. وأرسلت روسيا مذكرة لدول الناتو في وقت سابق بهذا الصدد.كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.وأشار المتحدثة باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20221107/بولندا-تبدأ-توسيع-قاعدة-القوات-الجوية-الأمريكية-في-بوفيدز-وسط-البلاد--1069918895.html
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العالم, الناتو, الدعم العسكري, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, الدعم العسكري, أخبار أوكرانيا

الناتو يعلن أن القمة المقبلة للحلف ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا

08:52 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعلن حلف شمال الأطلسي أن قمة الناتو المقبلة، التي ستعقد في فيلنيوس في الفترة الممتدة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز 2023، ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا.
وجاء في بيان الحلف: "القمة في فيلنيوس ستوفر فرصة لرؤساء الدول والحكومات للاتفاق على خطوات أخرى لتعزيز الردع والدفاع الجماعي". ومن المتوقع أيضا أن يناقش "زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي" ودعم أوكرانيا.
ونتيجة للقمة التي عقدت في مدريد في نهاية يونيو/حزيران 2022، تم الإعلان عن القمة المقبلة في العاصمة الليتوانية.
بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، فرض الغرب عقوبات واسعة النطاق على روسيا وزاد توريد الأسلحة والمعدات العسكرية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا. وأرسلت روسيا مذكرة لدول الناتو في وقت سابق بهذا الصدد.
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كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
وأشار المتحدثة باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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