https://sputnikarabic.ae/20221109/الناتو-يعلن-أن-القمة-المقبلة-للحلف-ستناقش-زيادة-الإنفاق-الدفاعي-ودعم-أوكرانيا-1069970234.html
الناتو يعلن أن القمة المقبلة للحلف ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا
الناتو يعلن أن القمة المقبلة للحلف ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا
أعلن حلف شمال الأطلسي أن قمة الناتو المقبلة، التي ستعقد في فيلنيوس في الفترة الممتدة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز 2023، ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T08:52+0000
2022-11-09T08:52+0000
2022-11-09T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
الدعم العسكري
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055584085_0:148:2533:1573_1920x0_80_0_0_353ec9e01f5078cdf33c0c42eb84145d.jpg
وجاء في بيان الحلف: "القمة في فيلنيوس ستوفر فرصة لرؤساء الدول والحكومات للاتفاق على خطوات أخرى لتعزيز الردع والدفاع الجماعي". ومن المتوقع أيضا أن يناقش "زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي" ودعم أوكرانيا.ونتيجة للقمة التي عقدت في مدريد في نهاية يونيو/حزيران 2022، تم الإعلان عن القمة المقبلة في العاصمة الليتوانية.بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، فرض الغرب عقوبات واسعة النطاق على روسيا وزاد توريد الأسلحة والمعدات العسكرية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا. وأرسلت روسيا مذكرة لدول الناتو في وقت سابق بهذا الصدد.كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.وأشار المتحدثة باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20221107/بولندا-تبدأ-توسيع-قاعدة-القوات-الجوية-الأمريكية-في-بوفيدز-وسط-البلاد--1069918895.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055584085_119:0:2414:1721_1920x0_80_0_0_0fb4b60c521390eb03d7db002bc617b3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, الدعم العسكري, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, الدعم العسكري, أخبار أوكرانيا
الناتو يعلن أن القمة المقبلة للحلف ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا
تابعنا عبر
أعلن حلف شمال الأطلسي أن قمة الناتو المقبلة، التي ستعقد في فيلنيوس في الفترة الممتدة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز 2023، ستناقش زيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا.
وجاء في بيان الحلف: "القمة في فيلنيوس ستوفر فرصة لرؤساء الدول والحكومات للاتفاق على خطوات أخرى لتعزيز الردع والدفاع الجماعي". ومن المتوقع أيضا أن يناقش "زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي" ودعم أوكرانيا.
ونتيجة للقمة التي عقدت في مدريد في نهاية يونيو/حزيران 2022، تم الإعلان عن القمة المقبلة في العاصمة الليتوانية.
بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، فرض الغرب عقوبات واسعة النطاق على روسيا وزاد توريد الأسلحة والمعدات العسكرية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا. وأرسلت روسيا مذكرة لدول الناتو في وقت سابق بهذا الصدد.
كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعا لروسيا.
وأشار المتحدثة باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.