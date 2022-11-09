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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الولايات-المتحدة-تطيل-الصراع-الأوكراني-للاستفادة-من-مبيعات-الأسلحة-والغاز-الطبيعي-المسال--1069966671.html
الولايات المتحدة تطيل الصراع الأوكراني للاستفادة من مبيعات الأسلحة والغاز الطبيعي المسال
الولايات المتحدة تطيل الصراع الأوكراني للاستفادة من مبيعات الأسلحة والغاز الطبيعي المسال
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الصراع في أوكرانيا من أجل الاستفادة من مبيعات المعدات العسكرية... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T03:43+0000
2022-11-09T03:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك: وقال أنطونوف، "لا يمكن للبيت الأبيض أن يفلت من المسؤولية عن إطالة أمد الصراع وقتل الأبرياء. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة بإصرارها المهووس على الالتزام بتكتيكات حرب الاستنزاف من خلال استنفاد الجميع - الأوكرانيين والروس والأوروبيين وكذلك الأمريكيين العاديين".وأضاف "هناك عدة أسباب لذلك، أحدها وجود مصلحة اقتصادية. الرغبة في "كشط كريم القشطة" من خلال البيع الجماعي للمعدات العسكرية وإمدادات الغاز الطبيعي المسال: الأعمال التجارية فقط، لا شيء شخصي".وقال السفير الروسي إن الولايات المتحدة تشن حربا مع روسيا "حتى آخر أوكرانيا"، كما أشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين غالبا ما يقولون إنهم لن يتحدثوا مع روسيا حول أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا وأن الأمر متروك لكييف لاتخاذ قرار عند أي نقطة للجلوس على طاولة المفاوضات.وقال الدبلوماسي الروسي: "يقع مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا في مكان ما، ولكن ليس في كييف. ويمكن للجميع رؤية ذلك في مارس، عندما كانت صرخة واحدة من واشنطن كافية لنظام [الرئيس الأوكراني فولوديمير] زيلينسكي لإلغاء جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اتصالات مكثفة بين البلدين".وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الأحد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجع كييف سرا على إظهار استعدادها للتفاوض مع موسكو.وعقدت أوكرانيا وروسيا عدة جولات من محادثات السلام منذ بدء الأعمال العدائية في 24 فبراير. اختتمت الجولة الأخيرة في اسطنبول في 29 مارس دون أي نتائج، ومنذ ذلك الحين توقفت المحادثات.وفي أواخر سبتمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة لإجراء محادثات مع كييف ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية.من جانبه، قال زيلينسكي إن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا. ورد الكرملين بأن موسكو ستنتظر تغيير موقف الرئيس الأوكراني الحالي أو خليفته.
https://sputnikarabic.ae/20221108/أوكرانيا-تطالب-مجددا-بالأسلحة-بعد-تصريح-زيلينسكي-بشأن-المفاوضات-مع-روسيا-1069946227.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تطيل الصراع الأوكراني للاستفادة من مبيعات الأسلحة والغاز الطبيعي المسال

03:43 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Vladimir Pesna
/
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قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الصراع في أوكرانيا من أجل الاستفادة من مبيعات المعدات العسكرية وصادرات الغاز الطبيعي المسال.
واشنطن - سبوتنيك: وقال أنطونوف، "لا يمكن للبيت الأبيض أن يفلت من المسؤولية عن إطالة أمد الصراع وقتل الأبرياء. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة بإصرارها المهووس على الالتزام بتكتيكات حرب الاستنزاف من خلال استنفاد الجميع - الأوكرانيين والروس والأوروبيين وكذلك الأمريكيين العاديين".
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك و خلفه وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا، بيلاروسيا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تطالب مجددا بالأسلحة بعد تصريح زيلينسكي بشأن المفاوضات مع روسيا
أمس, 12:49 GMT
وأضاف "هناك عدة أسباب لذلك، أحدها وجود مصلحة اقتصادية. الرغبة في "كشط كريم القشطة" من خلال البيع الجماعي للمعدات العسكرية وإمدادات الغاز الطبيعي المسال: الأعمال التجارية فقط، لا شيء شخصي".
وقال السفير الروسي إن الولايات المتحدة تشن حربا مع روسيا "حتى آخر أوكرانيا"، كما أشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين غالبا ما يقولون إنهم لن يتحدثوا مع روسيا حول أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا وأن الأمر متروك لكييف لاتخاذ قرار عند أي نقطة للجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال الدبلوماسي الروسي: "يقع مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا في مكان ما، ولكن ليس في كييف. ويمكن للجميع رؤية ذلك في مارس، عندما كانت صرخة واحدة من واشنطن كافية لنظام [الرئيس الأوكراني فولوديمير] زيلينسكي لإلغاء جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اتصالات مكثفة بين البلدين".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الأحد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجع كييف سرا على إظهار استعدادها للتفاوض مع موسكو.
وعقدت أوكرانيا وروسيا عدة جولات من محادثات السلام منذ بدء الأعمال العدائية في 24 فبراير. اختتمت الجولة الأخيرة في اسطنبول في 29 مارس دون أي نتائج، ومنذ ذلك الحين توقفت المحادثات.
وفي أواخر سبتمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة لإجراء محادثات مع كييف ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية.
من جانبه، قال زيلينسكي إن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا. ورد الكرملين بأن موسكو ستنتظر تغيير موقف الرئيس الأوكراني الحالي أو خليفته.
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