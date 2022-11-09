https://sputnikarabic.ae/20221109/الولايات-المتحدة-تطيل-الصراع-الأوكراني-للاستفادة-من-مبيعات-الأسلحة-والغاز-الطبيعي-المسال--1069966671.html

الولايات المتحدة تطيل الصراع الأوكراني للاستفادة من مبيعات الأسلحة والغاز الطبيعي المسال

الولايات المتحدة تطيل الصراع الأوكراني للاستفادة من مبيعات الأسلحة والغاز الطبيعي المسال

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الصراع في أوكرانيا من أجل الاستفادة من مبيعات المعدات العسكرية... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T03:43+0000

2022-11-09T03:43+0000

2022-11-09T03:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك: وقال أنطونوف، "لا يمكن للبيت الأبيض أن يفلت من المسؤولية عن إطالة أمد الصراع وقتل الأبرياء. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة بإصرارها المهووس على الالتزام بتكتيكات حرب الاستنزاف من خلال استنفاد الجميع - الأوكرانيين والروس والأوروبيين وكذلك الأمريكيين العاديين".وأضاف "هناك عدة أسباب لذلك، أحدها وجود مصلحة اقتصادية. الرغبة في "كشط كريم القشطة" من خلال البيع الجماعي للمعدات العسكرية وإمدادات الغاز الطبيعي المسال: الأعمال التجارية فقط، لا شيء شخصي".وقال السفير الروسي إن الولايات المتحدة تشن حربا مع روسيا "حتى آخر أوكرانيا"، كما أشار إلى أن المسؤولين الأمريكيين غالبا ما يقولون إنهم لن يتحدثوا مع روسيا حول أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا وأن الأمر متروك لكييف لاتخاذ قرار عند أي نقطة للجلوس على طاولة المفاوضات.وقال الدبلوماسي الروسي: "يقع مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا في مكان ما، ولكن ليس في كييف. ويمكن للجميع رؤية ذلك في مارس، عندما كانت صرخة واحدة من واشنطن كافية لنظام [الرئيس الأوكراني فولوديمير] زيلينسكي لإلغاء جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اتصالات مكثفة بين البلدين".وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم الأحد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشجع كييف سرا على إظهار استعدادها للتفاوض مع موسكو.وعقدت أوكرانيا وروسيا عدة جولات من محادثات السلام منذ بدء الأعمال العدائية في 24 فبراير. اختتمت الجولة الأخيرة في اسطنبول في 29 مارس دون أي نتائج، ومنذ ذلك الحين توقفت المحادثات.وفي أواخر سبتمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تزال منفتحة لإجراء محادثات مع كييف ودعا أوكرانيا إلى وقف الأعمال العدائية.من جانبه، قال زيلينسكي إن كييف مستعدة للحوار مع موسكو، ولكن فقط إذا وصل رئيس آخر إلى السلطة في روسيا. ورد الكرملين بأن موسكو ستنتظر تغيير موقف الرئيس الأوكراني الحالي أو خليفته.

https://sputnikarabic.ae/20221108/أوكرانيا-تطالب-مجددا-بالأسلحة-بعد-تصريح-زيلينسكي-بشأن-المفاوضات-مع-روسيا-1069946227.html

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