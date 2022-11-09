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بايدن: أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية
بايدن: أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، بأن أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجه الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغيير المناخي. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T21:44+0000
2022-11-09T21:44+0000
الكونغرس الأمريكي
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك. وأضاف بايدن أن الشعب الأمريكي بعث رسالة من خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية.وفي وقت سابق، أقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس كانت "مخيبة للآمال إلى حد ما" لكنه قال إنها تمثل "نصرا كبيرا" بالنسبة له.وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها Truth Social: "في حين أن انتخابات الأمس كانت مخيبة للآمال إلى حد ما من نواح معينة، من وجهة نظري الشخصية فقد كانت انتصارا كبيرا للغاية"، بحسب موقع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وحتى الآن، فاز الجمهوريون في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد بـ 49 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في ولايات جورجيا ونيفادا وأريزونا والتي ستكون فاصلة في تحديد ميزان القوى في مجلس الشيوخ.
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الكونغرس الأمريكي, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية

21:44 GMT 09.11.2022
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Стрингер
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صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، بأن أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجه الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغيير المناخي.
سبوتنيك. وأضاف بايدن أن الشعب الأمريكي بعث رسالة من خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية.
ووصف بايدن اليوم وما شهده من فاعليات الانتخابات النصفية بأنه كان "يوما جيدا للديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة"، مشيرا إلى أنه لم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين المنافسين لحزبه كما توقعوا، كما أكد بايدن أن الانتخابات جرت دون أي تدخلات.
وفي وقت سابق، أقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس كانت "مخيبة للآمال إلى حد ما" لكنه قال إنها تمثل "نصرا كبيرا" بالنسبة له.
وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها Truth Social: "في حين أن انتخابات الأمس كانت مخيبة للآمال إلى حد ما من نواح معينة، من وجهة نظري الشخصية فقد كانت انتصارا كبيرا للغاية"، بحسب موقع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وحتى الآن، فاز الجمهوريون في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد بـ 49 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في ولايات جورجيا ونيفادا وأريزونا والتي ستكون فاصلة في تحديد ميزان القوى في مجلس الشيوخ.
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