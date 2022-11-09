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بايدن يعلن الترشح لولاية ثانية متعهدا بالعمل على ضمان عدم عودة ترامب
https://sputnikarabic.ae/20221109/بايدن-يعلن-الترشح-لولاية-ثانية-متعهدا-بالعمل-على-ضمان-عدم-عودة-ترامب-1069998005.html
بايدن يعلن الترشح لولاية ثانية متعهدا بالعمل على ضمان عدم عودة ترامب
بايدن يعلن الترشح لولاية ثانية متعهدا بالعمل على ضمان عدم عودة ترامب
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، متعهدا بالعمل على ضمان عدم عودة سلفه دونالد ترامب للبيت الأبيض مرة أخرى. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T21:55+0000
2022-11-09T22:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
دونالد ترامب
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وقال بايدن للصحفيين إنه سيستخدم جميع الوسائل القانونية لمنع ترامب من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى إذا قرر الترشح في عام 2024.يأتي ذلك بينما يستمر فرز أصوات الناخبين في الانتخابات النصفية، التي أكد بايدن أنها "جرت دون أي تدخلات".ولفت بايدن إلى أن "الانتخابات النصفية كانت يوما جيدا للديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة"، مؤكدا انه " لم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا".وأضاف الرئيس: " الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية".وقال بايدن "أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغيير المناخي، كما إن الشعب الأمريكي بعث رسالة من خلال هذه الانتخابات بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار".
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب

بايدن يعلن الترشح لولاية ثانية متعهدا بالعمل على ضمان عدم عودة ترامب

21:55 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 22:02 GMT 09.11.2022)
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Стрингер
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يتبع
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، متعهدا بالعمل على ضمان عدم عودة سلفه دونالد ترامب للبيت الأبيض مرة أخرى.
وقال بايدن للصحفيين إنه سيستخدم جميع الوسائل القانونية لمنع ترامب من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى إذا قرر الترشح في عام 2024.
يأتي ذلك بينما يستمر فرز أصوات الناخبين في الانتخابات النصفية، التي أكد بايدن أنها "جرت دون أي تدخلات".
ولفت بايدن إلى أن "الانتخابات النصفية كانت يوما جيدا للديمقراطية في الولايات المتحدة وشهدت مشاركة واسعة"، مؤكدا انه " لم تحدث موجة ضخمة للجمهوريين كما توقعوا".
وأضاف الرئيس: " الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات كما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية".
وقال بايدن "أغلبية الشعب الأمريكي تدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغيير المناخي، كما إن الشعب الأمريكي بعث رسالة من خلال هذه الانتخابات بأنه يريد حماية الديمقراطية وحرية الاختيار".
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