https://sputnikarabic.ae/20221109/بايدن-يقول-إنه-لم-يمنح-أوكرانيا-شيكا-على-بياض-ولا-يريد-تزويدها-بأسلحة-لضرب-الأراضي-الروسية-1069998349.html

بايدن يقول إنه لم يمنح أوكرانيا "شيكا على بياض" ولا يريد تزويدها بأسلحة لضرب الأراضي الروسية

بايدن يقول إنه لم يمنح أوكرانيا "شيكا على بياض" ولا يريد تزويدها بأسلحة لضرب الأراضي الروسية

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة مترددة في تزويد أوكرانيا بذخائر بعيدة المدى لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة "هيمارس" بسبب احتمال... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T23:05+0000

2022-11-09T23:05+0000

2022-11-09T23:10+0000

جو بايدن

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "لم نمنح أوكرانيا "شيكا على بياض"، هناك الكثير من الأشياء التي تريدها أوكرانيا والتي لم نفعلها".وأضاف: "يوجد نوعان من أنظمة صواريخ هيمارس: واحد يمتد لأكثر من 600 ميل والآخر يقطع حوالي 160 ميلا"، لم نعطهم أي أنظمة تصل 600 ميل لأنني لا أريدهم في البدء بقصف الأراضي الروسية".وفي وقت سابق، قال عضو الكونغرس الأمريكي، كيفن مكارثي، المفضل لقيادة الجمهوريين في مجلس النواب بأغلبية مؤقتة في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي، إن الجمهوريين لن يكونوا مستعدين لتزويد أوكرانيا "بشيك على بياض" للمساعدات العسكرية وغيرها.ومع ذلك، قال بايدن خلال تصريحاته إنه يتوقع أن تستمر المساعدات الأمريكية لأوكرانيا دون انقطاع على الرغم من سيطرة الجمهوريين المحتملة على مجلس النواب.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221109/بايدن-الانتخابات-جرت-دون-أي-تدخلات-1069998221.html

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جو بايدن