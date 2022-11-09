https://sputnikarabic.ae/20221109/بعد-أول-صفقة-لتصديره-معلومات-عن-صاروخ-خان-الباليستي-الذي-تطوره-تركيا-1069980095.html

بعد أول صفقة لتصديره... معلومات عن صاروخ "خان" الباليستي الذي تطوره تركيا

بعد أول صفقة لتصديره... معلومات عن صاروخ "خان" الباليستي الذي تطوره تركيا

تواصل تركيا مساعيها لتطوير صواريخ "أرض - أرض" بقدرات محلية، ويمثل صاروخ "خان" الباليستي أحد الصواريخ التي تطورها تركيا لهذا الغرض، وهو نسخة تصديرية من الصاروخ... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T12:20+0000

2022-11-09T12:20+0000

2022-11-09T12:20+0000

رصد عسكري

أخبار تركيا اليوم

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وستحصل إندونيسيا على صاروخ "خان"، لتكون أول دولة في العالم تشتري هذا الصاروخ من تركيا، وذلك بعدما تعاقدت مع الشركة المصنعة للصاروخ "روكستان"، اتفاقا للحصول عليه خلال منتدى الدفاع الهندي قبل أيام.ما هي قدرات صواريخ "خان" التركية؟يقول تقرير لشركة "روكستان" التركية المصنعة للصاروخ إنه يمكن استخدامه في تنفيذ ضربات دقيقة وفعالة ضد أهداف العدو الاستراتيجية التي تقع في نطاق عمله.ويمكن إطلاق الصاروخ من على متن منصات إطلاق محملة على مركبات يمكن إعدادها للقتال في وقت قياسي.ويمكن استخدام صاروخ "خان" لعمليات القصف على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية ويتميز بتجهيزه بنظام مكافحة التشويش.ولفت التقرير إلى أن صاروخ "خان" التركي يمكنه تدمير العديد من الأهداف البرية، التي تشمل أنظمة الدفاع الجوي والمنشآت العسكرية واللوجيستية وقائمة أخرى من الأهداف.ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "خان"؟ويمثل صاروخ "خان" نسخة من برنامج تركي محلي لتطوير صواريخ "أرض - أرض" يحمل اسم "بورا"، حسبما تقول مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، التي أشارت إلى أن تركيا تعتمد عليه في تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى في المستقبل.

https://sputnikarabic.ae/20221109/إندونيسيا-تصبح-أول-مستخدم-أجنبي-لنظام-الصواريخ-التركي-خان-1069969405.html

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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم