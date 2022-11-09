https://sputnikarabic.ae/20221109/بوتين-يمنح-لقب-بطل-روسيا-لرئيس-الكهنة-الراحل-ميخائيل-فاسيلييف--1069967383.html
بوتين يمنح لقب "بطل روسيا" لرئيس الكهنة الراحل ميخائيل فاسيلييف
بوتين يمنح لقب "بطل روسيا" لرئيس الكهنة الراحل ميخائيل فاسيلييف
قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منح لقب بطل روسيا بعد وفاة رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، الذي قتل خلال عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T05:16+0000
2022-11-09T05:16+0000
2022-11-09T05:16+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وفقا للبيان: "للشجاعة والبطولة التي تظهر في أداء الواجب المدني، مُنح لقب بطل روسيا الاتحادية لميخائيل فلاديميروفيتش فاسيلييف - رئيس الكهنة، رجل الدين في أبرشية موسكو (بعد وفاته).وتوفي رئيس الجامعة البطريركية الميتوشيون في مقر قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ومستشار رئيس إدارة "السينودس" في بطريركية موسكو للتعاون مع القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون، رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، صباح يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة العمليات الخاصة أثناء أداء الواجبات الرعوية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين يمنح لقب "بطل روسيا" لرئيس الكهنة الراحل ميخائيل فاسيلييف
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قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منح لقب بطل روسيا بعد وفاة رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، الذي قتل خلال عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وفقا للبيان: "للشجاعة والبطولة التي تظهر في أداء الواجب المدني، مُنح لقب بطل روسيا الاتحادية لميخائيل فلاديميروفيتش فاسيلييف - رئيس الكهنة، رجل الدين في أبرشية موسكو (بعد وفاته).
وتوفي رئيس الجامعة البطريركية الميتوشيون في مقر قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ومستشار رئيس إدارة "السينودس" في بطريركية موسكو للتعاون مع القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون، رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، صباح يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة العمليات الخاصة أثناء أداء الواجبات الرعوية.