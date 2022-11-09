عربي
https://sputnikarabic.ae/20221109/بوتين-يمنح-لقب-بطل-روسيا-لرئيس-الكهنة-الراحل-ميخائيل-فاسيلييف--1069967383.html
بوتين يمنح لقب "بطل روسيا" لرئيس الكهنة الراحل ميخائيل فاسيلييف
بوتين يمنح لقب "بطل روسيا" لرئيس الكهنة الراحل ميخائيل فاسيلييف
قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منح لقب بطل روسيا بعد وفاة رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، الذي قتل خلال عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T05:16+0000
2022-11-09T05:16+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1069228253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1e0135445c2e1fa41f286df49b68307.jpg
موسكو - سبوتنيك. وفقا للبيان: "للشجاعة والبطولة التي تظهر في أداء الواجب المدني، مُنح لقب بطل روسيا الاتحادية لميخائيل فلاديميروفيتش فاسيلييف - رئيس الكهنة، رجل الدين في أبرشية موسكو (بعد وفاته).وتوفي رئيس الجامعة البطريركية الميتوشيون في مقر قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ومستشار رئيس إدارة "السينودس" في بطريركية موسكو للتعاون مع القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون، رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، صباح يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة العمليات الخاصة أثناء أداء الواجبات الرعوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1069228253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a2c50bfd3dd50455127e5900e30f1443.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين يمنح لقب "بطل روسيا" لرئيس الكهنة الراحل ميخائيل فاسيلييف

05:16 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال الكرملين إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منح لقب بطل روسيا بعد وفاة رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، الذي قتل خلال عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وفقا للبيان: "للشجاعة والبطولة التي تظهر في أداء الواجب المدني، مُنح لقب بطل روسيا الاتحادية لميخائيل فلاديميروفيتش فاسيلييف - رئيس الكهنة، رجل الدين في أبرشية موسكو (بعد وفاته).
وتوفي رئيس الجامعة البطريركية الميتوشيون في مقر قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، ومستشار رئيس إدارة "السينودس" في بطريركية موسكو للتعاون مع القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون، رئيس الكهنة ميخائيل فاسيلييف، صباح يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة العمليات الخاصة أثناء أداء الواجبات الرعوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала