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https://sputnikarabic.ae/20221109/بوشيلين-يؤكد-تطهير-المنطقة-المحيطة-بمطار-دونيتسك-1069978895.html
بوشيلين يؤكد تطهير المنطقة المحيطة بمطار دونيتسك
بوشيلين يؤكد تطهير المنطقة المحيطة بمطار دونيتسك
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، إن تحرير المنطقة المحيطة بمطار دونيتسك من القوات الأوكرانية سيسمح لوحدات جمهورية دونيتسك... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار جمهورية دونيتسك
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وكتب على تلغرام: "كان من المهم بالنسبة لنا الآن أن نحرر بالكامل حتى المناطق الخارجية للمطار. كان للعدو تحصينات خطيرة للغاية، وكان هذا موقعًا مهمًا. والآن يسمح هذا لوحداتنا بالتقدم في عدة اتجاهات: من أوبيتنيو وفوديانوي".
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

بوشيلين يؤكد تطهير المنطقة المحيطة بمطار دونيتسك

11:42 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، إن تحرير المنطقة المحيطة بمطار دونيتسك من القوات الأوكرانية سيسمح لوحدات جمهورية دونيتسك بالبدء في التقدم في عدة اتجاهات، بما في ذلك في اتجاه مناطق أوبيتنوي وفوديانوي.
وكتب على تلغرام: "كان من المهم بالنسبة لنا الآن أن نحرر بالكامل حتى المناطق الخارجية للمطار. كان للعدو تحصينات خطيرة للغاية، وكان هذا موقعًا مهمًا. والآن يسمح هذا لوحداتنا بالتقدم في عدة اتجاهات: من أوبيتنيو وفوديانوي".
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