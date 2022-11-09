https://sputnikarabic.ae/20221109/بولندا-تعلن-إقامة-علاقات-قنصلية-مع-كوسوفو-المعلنة-ذاتيا--1069966843.html
بولندا تعلن إقامة علاقات قنصلية مع كوسوفو المعلنة ذاتيا
بولندا تعلن إقامة علاقات قنصلية مع كوسوفو المعلنة ذاتيا
قالت وزارة الخارجية البولندية، الثلاثاء، في بيان إن بولندا أقامت علاقات قنصلية مع جمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T04:27+0000
2022-11-09T04:27+0000
2022-11-09T04:27+0000
بولندا
كوسوفو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050271052_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_ee2db40a61e5842e335e6f3677981898.jpg
وارسو - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "تفيد وزارة الخارجية أنه في 8 نوفمبر 2022، أبرمت حكومة جمهورية بولندا اتفاقا مع حكومة جمهورية كوسوفو في شكل تبادل للمذكرات بشأن إقامة علاقات قنصلية".في الوقت نفسه، امتنعت بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع كوسوفو.إذ جاء في بيان الخارجية البولندية "اعترافا باستقلال جمهورية كوسوفو بقرار من مجلس الوزراء الصادر في 26 فبراير 2008، امتنعت جمهورية بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية في وقت واحد".
بولندا
كوسوفو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050271052_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_6a88cae6eb32432eae1d4de79baacb41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, كوسوفو
بولندا تعلن إقامة علاقات قنصلية مع كوسوفو المعلنة ذاتيا
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية البولندية، الثلاثاء، في بيان إن بولندا أقامت علاقات قنصلية مع جمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا.
وارسو - سبوتنيك
. وقالت الوزارة: "تفيد وزارة الخارجية أنه في 8 نوفمبر 2022، أبرمت حكومة جمهورية بولندا اتفاقا مع حكومة جمهورية كوسوفو في شكل تبادل للمذكرات بشأن إقامة علاقات قنصلية".
في الوقت نفسه، امتنعت بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع كوسوفو.
إذ جاء في بيان الخارجية البولندية "اعترافا باستقلال جمهورية كوسوفو بقرار من مجلس الوزراء الصادر في 26 فبراير 2008، امتنعت جمهورية بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية في وقت واحد".