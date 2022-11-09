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https://sputnikarabic.ae/20221109/بولندا-تعلن-إقامة-علاقات-قنصلية-مع-كوسوفو-المعلنة-ذاتيا--1069966843.html
بولندا تعلن إقامة علاقات قنصلية مع كوسوفو المعلنة ذاتيا
بولندا تعلن إقامة علاقات قنصلية مع كوسوفو المعلنة ذاتيا
قالت وزارة الخارجية البولندية، الثلاثاء، في بيان إن بولندا أقامت علاقات قنصلية مع جمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T04:27+0000
2022-11-09T04:27+0000
بولندا
كوسوفو
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وارسو - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "تفيد وزارة الخارجية أنه في 8 نوفمبر 2022، أبرمت حكومة جمهورية بولندا اتفاقا مع حكومة جمهورية كوسوفو في شكل تبادل للمذكرات بشأن إقامة علاقات قنصلية".في الوقت نفسه، امتنعت بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع كوسوفو.إذ جاء في بيان الخارجية البولندية "اعترافا باستقلال جمهورية كوسوفو بقرار من مجلس الوزراء الصادر في 26 فبراير 2008، امتنعت جمهورية بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية في وقت واحد".
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بولندا, كوسوفو
بولندا, كوسوفو

بولندا تعلن إقامة علاقات قنصلية مع كوسوفو المعلنة ذاتيا

04:27 GMT 09.11.2022
© Sputnik . ELIA BETALEV / الانتقال إلى بنك الصورجنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو
جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . ELIA BETALEV
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قالت وزارة الخارجية البولندية، الثلاثاء، في بيان إن بولندا أقامت علاقات قنصلية مع جمهورية كوسوفو المعلنة ذاتيا.
وارسو - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "تفيد وزارة الخارجية أنه في 8 نوفمبر 2022، أبرمت حكومة جمهورية بولندا اتفاقا مع حكومة جمهورية كوسوفو في شكل تبادل للمذكرات بشأن إقامة علاقات قنصلية".
في الوقت نفسه، امتنعت بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع كوسوفو.
إذ جاء في بيان الخارجية البولندية "اعترافا باستقلال جمهورية كوسوفو بقرار من مجلس الوزراء الصادر في 26 فبراير 2008، امتنعت جمهورية بولندا عن إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية في وقت واحد".
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