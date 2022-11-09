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https://sputnikarabic.ae/20221109/بيسكوف-يزور-لوغانسك-1069971985.html
بيسكوف يؤكد أن بوتين يزور دونباس
بيسكوف يؤكد أن بوتين يزور دونباس
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور دونباس. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T09:41+0000
2022-11-09T09:45+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
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وقال المتحدث باسم الكرملين: "حتى الآن، لا توجد خطط محددة، لكن ليس لديّ شك في أن الوقت سيحين عندما يأتي بوتين إلى دونباس بالطبع. هذه مناطق روسية، وسيكون هناك".كما أكد النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية سيرغي كيريينكو بدوره في اجتماع لجنة التحكيم الفخرية لجائزة المعرفة، إن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في دونباس شارك في أساسيات عمله مع الصحفيين والمسؤولين المحليين.وأوضح كيريينكو: "شكرا لدميتري سيرغيفيتش (بيسكوف). لقد عاد الليلة من لوغانسك، حيث أجرى برنامجًا تدريبيًا لممثلي وسائل الإعلام والخدمات الصحفية لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".وأشاد بيسكوف بمستوى الصحفيين العاملين في لوغانسك، قائلا: "يعمل هناك متخصصون على درجة عالية من الاحتراف، في ظروف صعبة، في طليعة حرب المعلومات".وكان قد صرح بيسكوف نفسه، في نهاية مايو/أيار، أن السياسيين الروس يسافرون إلى دونباس وفقًا لخطط فردية، فهذا يعتمد الضرورة. وشدد على أن مثل هذه الرحلات لا يمكن أن تكون دون فائدة.
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روسيا, دميتري بيسكوف
روسيا, دميتري بيسكوف

بيسكوف يؤكد أن بوتين يزور دونباس

09:41 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 09.11.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور دونباس.
وقال المتحدث باسم الكرملين: "حتى الآن، لا توجد خطط محددة، لكن ليس لديّ شك في أن الوقت سيحين عندما يأتي بوتين إلى دونباس بالطبع. هذه مناطق روسية، وسيكون هناك".
كما أكد النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية سيرغي كيريينكو بدوره في اجتماع لجنة التحكيم الفخرية لجائزة المعرفة، إن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في دونباس شارك في أساسيات عمله مع الصحفيين والمسؤولين المحليين.
وأوضح كيريينكو: "شكرا لدميتري سيرغيفيتش (بيسكوف). لقد عاد الليلة من لوغانسك، حيث أجرى برنامجًا تدريبيًا لممثلي وسائل الإعلام والخدمات الصحفية لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".
وأشاد بيسكوف بمستوى الصحفيين العاملين في لوغانسك، قائلا: "يعمل هناك متخصصون على درجة عالية من الاحتراف، في ظروف صعبة، في طليعة حرب المعلومات".
وكان قد صرح بيسكوف نفسه، في نهاية مايو/أيار، أن السياسيين الروس يسافرون إلى دونباس وفقًا لخطط فردية، فهذا يعتمد الضرورة. وشدد على أن مثل هذه الرحلات لا يمكن أن تكون دون فائدة.
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