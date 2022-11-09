https://sputnikarabic.ae/20221109/ترامب-معلقا-على-نتائج-انتخابات-الكونغرس-مخيبة-للآمال-لكنها-انتصار-كبير-1069997266.html

ترامب معلقا على نتائج انتخابات الكونغرس: مخيبة للآمال لكنها "انتصار كبير"

ترامب معلقا على نتائج انتخابات الكونغرس: مخيبة للآمال لكنها "انتصار كبير"

أقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس كانت "مخيبة للآمال إلى حد ما" لكنه قال إنها تمثل "نصرا... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T20:59+0000

2022-11-09T20:59+0000

2022-11-09T20:59+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتحام الكونغرس

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وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها Truth Social: "في حين أن انتخابات الأمس كانت مخيبة للآمال إلى حد ما من نواح معينة، من وجهة نظري الشخصية فقد كانت انتصارا كبيرا للغاية"، بحسب موقع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وكان يشير إلى حقيقة فوز 219 من أصل 330 مرشحا أيدهم.ترامب، الذي يلمح كثيرا إلى أنه يعتزم إعادة التنافس على منصب الرئيس، قام بدعم العديد من المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لذلك كان يُنظر إليهم على أنهم اختبار قوة بالنسبة له.وبالتالي، فإن حقيقة فشل العديد من هؤلاء المرشحين قد تضر بمكانة ترامب في الحزب الجمهوري.وحتى الآن، فاز الجمهوريون في مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد بـ 49 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة في ولايات جورجيا ونيفادا وأريزونا والتي ستكون فاصلة في تحديد ميزان القوى في مجلس الشيوخ.وفي مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه وفيما لا تزال عملية الفرز مستمرة، حصل الجمهوريون حتى الآن على 203 مقاعد مقابل 187 مقعدا للديمقراطيين.ويسعى كلا الحزبين اللذين يتنافسان أيضا على منصب الحاكم 36 ولاية، إلى تأمين 51 مقعدا لضمان أغلبية مجلس الشيوخ، و218 مقعدا لتامين الأغلبية في مجلس النواب.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتحام الكونغرس