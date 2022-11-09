تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:21 GMT 09.11.2022
السفير الروسي في واشنطن لـ "سبوتنيك": مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا يتواجد خارج حدودها وهذا أصبح واضحًا عندما ألغت كييف الاتفاقات مع روسيا
06:17 GMT 09.11.2022
06:14 GMT 09.11.2022
السفير الروسي في واشنطن لـ "سبوتنيك": موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة يتلقون تهديدات حيث تتم محاولة عرقلة عمل البعثة الدبلوماسية
06:01 GMT 09.11.2022
زيلينسكي يقترح على الرادا تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يومًا
اقترح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية والتعبئة في البلاد لمدة 90 يومًا.
تم نشر نصوص مشاريع القوانين والمذكرات التفسيرية لها اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.
كما ورد في المذكرات التفسيرية، فإن الرئيس "يطيل مفعول الأحكام العرفية من الساعة 5:30 (04:30 بتوقيت موسكو) في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لمدة 90 يومًا" ومن نفس التاريخ ونفس الفترة يمدد التعبئة العامة.
05:58 GMT 09.11.2022
سلطات خيرسون تعلن صد هجوم أوكراني على سنيجيريفك
05:58 GMT 09.11.2022
05:26 GMT 09.11.2022
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الصراع في أوكرانيا من أجل الاستفادة من مبيعات المعدات العسكرية وصادرات الغاز الطبيعي المسال.