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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221109/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1069967502.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T06:09+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры, روسيا
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры, روسيا
أطقم المروحيات الهجومية كا-52 المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:09 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 06:19 GMT 09.11.2022)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:21 GMT 09.11.2022
السفير الروسي في واشنطن لـ "سبوتنيك": مركز صنع القرار بشأن مصير أوكرانيا يتواجد خارج حدودها وهذا أصبح واضحًا عندما ألغت كييف الاتفاقات مع روسيا
06:17 GMT 09.11.2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
بوتين يمنح لقب "بطل روسيا" لرئيس الكهنة الراحل ميخائيل فاسيلييف
05:16 GMT
06:14 GMT 09.11.2022
السفير الروسي في واشنطن لـ "سبوتنيك": موظفي السفارة الروسية في الولايات المتحدة يتلقون تهديدات حيث تتم محاولة عرقلة عمل البعثة الدبلوماسية
06:01 GMT 09.11.2022
زيلينسكي يقترح على الرادا تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا لمدة 90 يومًا
اقترح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية والتعبئة في البلاد لمدة 90 يومًا.
تم نشر نصوص مشاريع القوانين والمذكرات التفسيرية لها اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.
كما ورد في المذكرات التفسيرية، فإن الرئيس "يطيل مفعول الأحكام العرفية من الساعة 5:30 (04:30 بتوقيت موسكو) في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لمدة 90 يومًا" ومن نفس التاريخ ونفس الفترة يمدد التعبئة العامة.
05:58 GMT 09.11.2022
سلطات خيرسون تعلن صد هجوم أوكراني على سنيجيريفك
05:58 GMT 09.11.2022
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
إيطاليا ترسل قذائف مصنوعة منذ أكثر من نصف قرن إلى أوكرانيا
05:39 GMT
05:26 GMT 09.11.2022
الولايات المتحدة تطيل الصراع الأوكراني للاستفادة من مبيعات الأسلحة والغاز الطبيعي المسال
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تطيل أمد الصراع في أوكرانيا من أجل الاستفادة من مبيعات المعدات العسكرية وصادرات الغاز الطبيعي المسال.
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