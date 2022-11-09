https://sputnikarabic.ae/20221109/تونس-سرقة-شاحنة-لنقل-الأموال-كانت-في-طريقها-إلى-أحد-البنوك-1069995650.html
تونس... سرقة شاحنة لنقل الأموال كانت في طريقها إلى أحد البنوك
تونس... سرقة شاحنة لنقل الأموال كانت في طريقها إلى أحد البنوك
صرحت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية في منوبة التونسية، سندس النويوي، لـ"سبوتنيك" بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في سرقة مبلغ مالي يفوق 100 ألف... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T18:45+0000
2022-11-09T18:45+0000
2022-11-09T18:45+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وأوضحت المتحدثة أن السيارة المذكورة كانت في طريقها إلى أحد الفروع البنكية في العاصمة، وأن التحريات الأولية تفيد بقيام أحد حراس السيارة بسرقة المبلغ المالي قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تجري التحقيقات للوقوف على حيثيات العملية.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بفتح تحقيق بشان تعرض فرع بنكي بجهة الزهروني إلى خلع بابه الأمامي وسرقة بعض محتوياته، بحسب "راديو موزاييك".وكشفت التحقيقات عن أن مجهولين رشقوا فرع تابع لبنك خاص بالحجارة وذلك قبالة دار الشباب بالزهروني، حيث تم تهشيم الزجاج الخارجي قبل خلع الباب الأمامي، ثم دخلوا وسرقوا جزء من محتويات البنك ونهبوا جزء آخر.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
تونس... سرقة شاحنة لنقل الأموال كانت في طريقها إلى أحد البنوك
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صرحت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية في منوبة التونسية، سندس النويوي، لـ"سبوتنيك" بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في سرقة مبلغ مالي يفوق 100 ألف يورو من سيارة مخصصة لنقل الأموال.
وأوضحت المتحدثة أن السيارة المذكورة كانت في طريقها إلى أحد الفروع البنكية في العاصمة، وأن التحريات الأولية تفيد بقيام أحد حراس السيارة بسرقة المبلغ المالي قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تجري التحقيقات للوقوف على حيثيات العملية.
يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بفتح تحقيق بشان تعرض فرع بنكي بجهة الزهروني إلى خلع بابه الأمامي وسرقة بعض محتوياته، بحسب "راديو
موزاييك".
وكشفت التحقيقات عن أن مجهولين رشقوا فرع تابع لبنك خاص بالحجارة وذلك قبالة دار الشباب بالزهروني، حيث تم تهشيم الزجاج الخارجي قبل خلع الباب الأمامي، ثم دخلوا وسرقوا جزء من محتويات البنك ونهبوا جزء آخر.