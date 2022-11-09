https://sputnikarabic.ae/20221109/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-اعتقال-جاسوس-أوكراني-رفيع-المستوى-1069969909.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن اعتقال جاسوس أوكراني رفيع المستوى
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن اعتقال جاسوس أوكراني رفيع المستوى
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن أكبر عميل استخبارات أوكراني في روسيا، حيث أنه تم الحكم على عقيد في مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية بالسجن... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T08:37+0000
2022-11-09T08:37+0000
2022-11-09T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
ضبط
الأمن الفدرالي الروسي
جاسوس
أخبار أوكرانيا
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وقال الجهاز في بيان: "حكمت المحكمة العسكرية للمقاطعة الجنوبية ضد عقيد المخابرات غير القانونية لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، شتيبلينكوف. د، في عام 2017، من قبل محكمة مدينة سيفاستوبول بالسجن 5 سنوات بتهمة إعداد سلسلة من التفجيرات في منشآت البنية التحتية المدنية لشبه جزيرة القرم وأسطول البحر الأسود".لم يتم الإبلاغ سابقا عن اعتقال وإدانة ضباط المخابرات الأوكرانيين رفيعي المستوى، وخاصة غير الشرعيين - وهم أعلى طبقة في المخابرات.في عام 2014، بعد أن أصبحت شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا، بقي شتيبلينكوف، بناء على تعليمات المخابرات الأوكرانية، في شبه الجزيرة وحصل على الجنسية الروسية. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد توليه منصبا مدنيا في إحدى الوحدات العسكرية لأسطول البحر الأسود، نقل إلى كييف معلومات حول أنشطة الوحدات العسكرية في شبه جزيرة القرم، والتي تشكل سراً من أسرار الدولة. تم التأكيد على أن نشاط التجسس الذي قام به ضابط المخابرات غير الشرعي التابع لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وقد تم اعتقاله على الفور.
https://sputnikarabic.ae/20221108/اعتقال-مخربين-خططوا-لهجمات-إرهابية-ضد-مسؤولين-في-إدارة-خيرسون-1069931191.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ضبط, الأمن الفدرالي الروسي, جاسوس, أخبار أوكرانيا
روسيا, ضبط, الأمن الفدرالي الروسي, جاسوس, أخبار أوكرانيا
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن اعتقال جاسوس أوكراني رفيع المستوى
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كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن أكبر عميل استخبارات أوكراني في روسيا، حيث أنه تم الحكم على عقيد في مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية بالسجن لمدة 19.5 سنة.
وقال الجهاز في بيان: "حكمت المحكمة العسكرية للمقاطعة الجنوبية ضد عقيد المخابرات غير القانونية لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، شتيبلينكوف. د، في عام 2017، من قبل محكمة مدينة سيفاستوبول بالسجن 5 سنوات بتهمة إعداد سلسلة من التفجيرات في منشآت البنية التحتية المدنية لشبه جزيرة القرم وأسطول البحر الأسود".
لم يتم الإبلاغ سابقا عن اعتقال وإدانة ضباط المخابرات الأوكرانيين رفيعي المستوى، وخاصة غير الشرعيين - وهم أعلى طبقة في المخابرات.
في عام 2014، بعد أن أصبحت شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا، بقي شتيبلينكوف، بناء على تعليمات المخابرات الأوكرانية، في شبه الجزيرة وحصل على الجنسية الروسية. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد توليه منصبا مدنيا في إحدى الوحدات العسكرية لأسطول البحر الأسود، نقل إلى كييف معلومات حول أنشطة الوحدات العسكرية في شبه جزيرة القرم، والتي تشكل سراً من أسرار الدولة. تم التأكيد على أن نشاط التجسس الذي قام به ضابط المخابرات غير الشرعي التابع لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وقد تم اعتقاله على الفور.