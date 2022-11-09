عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221109/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يكشف-عن-اعتقال-جاسوس-أوكراني-رفيع-المستوى-1069969909.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن اعتقال جاسوس أوكراني رفيع المستوى
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن اعتقال جاسوس أوكراني رفيع المستوى
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن أكبر عميل استخبارات أوكراني في روسيا، حيث أنه تم الحكم على عقيد في مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية بالسجن... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T08:37+0000
2022-11-09T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
ضبط
الأمن الفدرالي الروسي
جاسوس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg
وقال الجهاز في بيان: "حكمت المحكمة العسكرية للمقاطعة الجنوبية ضد عقيد المخابرات غير القانونية لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، شتيبلينكوف. د، في عام 2017، من قبل محكمة مدينة سيفاستوبول بالسجن 5 سنوات بتهمة إعداد سلسلة من التفجيرات في منشآت البنية التحتية المدنية لشبه جزيرة القرم وأسطول البحر الأسود".لم يتم الإبلاغ سابقا عن اعتقال وإدانة ضباط المخابرات الأوكرانيين رفيعي المستوى، وخاصة غير الشرعيين - وهم أعلى طبقة في المخابرات.في عام 2014، بعد أن أصبحت شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا، بقي شتيبلينكوف، بناء على تعليمات المخابرات الأوكرانية، في شبه الجزيرة وحصل على الجنسية الروسية. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد توليه منصبا مدنيا في إحدى الوحدات العسكرية لأسطول البحر الأسود، نقل إلى كييف معلومات حول أنشطة الوحدات العسكرية في شبه جزيرة القرم، والتي تشكل سراً من أسرار الدولة. تم التأكيد على أن نشاط التجسس الذي قام به ضابط المخابرات غير الشرعي التابع لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وقد تم اعتقاله على الفور.
https://sputnikarabic.ae/20221108/اعتقال-مخربين-خططوا-لهجمات-إرهابية-ضد-مسؤولين-في-إدارة-خيرسون-1069931191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046118372_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_38b78db6794c124c114c7e3fef20bf59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, ضبط, الأمن الفدرالي الروسي, جاسوس, أخبار أوكرانيا
روسيا, ضبط, الأمن الفدرالي الروسي, جاسوس, أخبار أوكرانيا

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن اعتقال جاسوس أوكراني رفيع المستوى

08:37 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن أكبر عميل استخبارات أوكراني في روسيا، حيث أنه تم الحكم على عقيد في مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية بالسجن لمدة 19.5 سنة.
وقال الجهاز في بيان: "حكمت المحكمة العسكرية للمقاطعة الجنوبية ضد عقيد المخابرات غير القانونية لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، شتيبلينكوف. د، في عام 2017، من قبل محكمة مدينة سيفاستوبول بالسجن 5 سنوات بتهمة إعداد سلسلة من التفجيرات في منشآت البنية التحتية المدنية لشبه جزيرة القرم وأسطول البحر الأسود".
لم يتم الإبلاغ سابقا عن اعتقال وإدانة ضباط المخابرات الأوكرانيين رفيعي المستوى، وخاصة غير الشرعيين - وهم أعلى طبقة في المخابرات.
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اعتقال مخربين خططوا لهجمات إرهابية ضد مسؤولين في إدارة خيرسون
أمس, 06:57 GMT
في عام 2014، بعد أن أصبحت شبه جزيرة القرم جزءًا من روسيا، بقي شتيبلينكوف، بناء على تعليمات المخابرات الأوكرانية، في شبه الجزيرة وحصل على الجنسية الروسية. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد توليه منصبا مدنيا في إحدى الوحدات العسكرية لأسطول البحر الأسود، نقل إلى كييف معلومات حول أنشطة الوحدات العسكرية في شبه جزيرة القرم، والتي تشكل سراً من أسرار الدولة. تم التأكيد على أن نشاط التجسس الذي قام به ضابط المخابرات غير الشرعي التابع لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية وقد تم اعتقاله على الفور.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала