عربي
سوروفيكين: خسائر العدو تفوق نظيراتها الروسية بثمانية أضعاف
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221109/خطة-أمريكية-في-كردستان-العراق-لحصول-أوروبا-على-الغاز-1069985226.html
خطة أمريكية في كردستان العراق لحصول أوروبا على الغاز
خطة أمريكية في كردستان العراق لحصول أوروبا على الغاز
نناقش في هذه الحلقة: الناتو يعترف بتأجيج الصراع في أوكرانيا؛ تقدم ساحق للجمهوريين في الكونغرس؛ الجيوش الخليجية تزيد من قدراتها لمواجهة أي تهديد محتمل؛ رئيس... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:57+0000
2022-11-09T13:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
بلا قيود
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خطة أمريكية في كردستان العراق لحصول أوروبا على الغاز
خطة أمريكية في كردستان العراق لحصول أوروبا على الغاز
قال وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، إنه يمكن ربط مشروع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحته موسكو، لتلقي الغاز من أذربيجان والعراق ودول الخليج العربية وإسرائيل إلى جانب إمدادات الغاز الروسي، ولكن هل ستنجح أوروبا باستجرار الغاز من أفريقيا و العراق وأذربيجان أم أن الجغرافيا تمنع ذلك؟أجاب عن هذا السؤال خلال حديث لـ"بلا قيود"، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، نبيل المرسومي، بقوله:انتخابات الكونغرس وتغير المشهد السياسي الخارجي والداخليأشارت توقعات إعلامية بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي إلى تقدم الجمهوريين في مجلس النواب والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "بلا قيود" في هذا الصدد:وأشار علوش إلى أنه من الواضح أن سيطرة الجمهوريين على غالبية الكونغرس، ستعني أن الرئيس جو بايدن، سيكون إلى حد بعيد ضعيف في العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية، إن على مستوى تمرير أجندته التشريعية الداخلية أو حتى على مستوى السياسة الخارجية.الاستماع إلى الحلقة في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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نغم كباس
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
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راديو, بلا قيود, аудио
راديو, بلا قيود, аудио

خطة أمريكية في كردستان العراق لحصول أوروبا على الغاز

13:57 GMT 09.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خطة أمريكية في كردستان العراق لحصول أوروبا على الغاز
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: الناتو يعترف بتأجيج الصراع في أوكرانيا؛ تقدم ساحق للجمهوريين في الكونغرس؛ الجيوش الخليجية تزيد من قدراتها لمواجهة أي تهديد محتمل؛ رئيس الفيفا السابق يعتبر اختيار قطر لاستضافة كأس العالم كان غلطة؛ تركيا تصرح عن احتمال نقل الغاز من أذربيجان والعراق إلى أوروبا؛ تحذيرات لبعض المناطق من كارثة بسبب تغيرالمناخ.
قال وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، إنه يمكن ربط مشروع مركز الغاز في تركيا، الذي اقترحته موسكو، لتلقي الغاز من أذربيجان والعراق ودول الخليج العربية وإسرائيل إلى جانب إمدادات الغاز الروسي، ولكن هل ستنجح أوروبا باستجرار الغاز من أفريقيا و العراق وأذربيجان أم أن الجغرافيا تمنع ذلك؟
أجاب عن هذا السؤال خلال حديث لـ"بلا قيود"، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي، نبيل المرسومي، بقوله:
"العراق مستورد كبير للغاز الجاف الإيراني، بمقدار 50 مليون متر مكعب، ويستخدمه كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، لأن الغاز العراقي لا يكفي لنصف احتياجات البلاد، وربما سيصبح لدى العراق اكتفاء ذاتي من الغاز في عام 2030 ، لكن التصدير المعول عليه هو من كردستان العراق، لأن الوليات المتحدة تمول مشاريع استخراج الغاز هناك، بما يقارب 200 مليون دولار، وهناك خطط أمريكية طموحة لزيادة إنتاج الغاز وربط حقل خور-مور بأنبوب نقل الغاز إلى تركيا، ومن ثم إلى أوروبا، وهذا يزاحم الغاز الإيراني المتجه نحو تركيا، أما أذربيحان فهي دولة صغيرة جدا في قطاع الغاز، ولا جدوى اقتصادية من استجرار الغاز منها، بسبب طول الأنابيب، والتوترات الجيوسياسية التي تحول دون حماية هذه الأنابيب، ولكن يتم الترويج لها في الإعلام لصرف الأنظار عن مشروع كردستان العراق، وبكل الأحوال لا يمكن تعويض نقص الغاز الروسي لأوروبا جاليا".

انتخابات الكونغرس وتغير المشهد السياسي الخارجي والداخلي

أشارت توقعات إعلامية بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأمريكي إلى تقدم الجمهوريين في مجلس النواب والديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "بلا قيود" في هذا الصدد:
"بطبيعة الحال، هذه النتائج سيكون لها تأثير كبير على المشهد المحلي في الولايات المتحدة، وأيضا ستؤثر بشكل مباشر على السياسة الخارجية الأمريكية، وهذا التأثير سيلقي بظلاله على معظم القضايا العالمية المهمة الان، كالصراع الروسي الأوكراني، والعلاقات الأمريكية الشرق أوسطية، والصراع مع الصين، والمشكلة مع السعودية، والملف النووي الإيراني وإلخ".
وأشار علوش إلى أنه من الواضح أن سيطرة الجمهوريين على غالبية الكونغرس، ستعني أن الرئيس جو بايدن، سيكون إلى حد بعيد ضعيف في العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية، إن على مستوى تمرير أجندته التشريعية الداخلية أو حتى على مستوى السياسة الخارجية.
الاستماع إلى الحلقة في الملف الصوتي...
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