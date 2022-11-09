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https://sputnikarabic.ae/20221109/رئيسي-يناقش-التعاون-الأمني-مع-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-1069979673.html
رئيسي يناقش التعاون الأمني مع سكرتير مجلس الأمن الروسي
رئيسي يناقش التعاون الأمني مع سكرتير مجلس الأمن الروسي
استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة طهران، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وتم بحث عدد من قضايا التعاون في المجال... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T12:02+0000
2022-11-09T12:02+0000
روسيا
إيران
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وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي في بيان بأن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استقبل في طهران سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، حيث ناقش الاجتماع مختلف قضايا التعاون الروسي الإيراني في المجال الأمني​​، بالإضافة إلى عدد من المشاكل الدولية".وقال مجلس الأمن الروسي في بيان، اليوم الأربعاء في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن مشاورات روسية إيرانية بشأن القضايا الأمنية عقدت في طهران بمشاركة نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي.وقال المجلس: "عقدت في طهران مشاورات روسية - إيرانية بشأن القضايا الأمنية، عقدها أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بمشاركة ممثلين عن الوزارات والإدارات في البلدين".وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المشاورات، تم النظر بالتفصيل في قضايا التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك ضمان الأمن العام ومكافحة الإرهاب والتطرف.
https://sputnikarabic.ae/20221103/باتروشيف-يجري-لقاءين-ثنائيين-مع-نظيريه-الأذربيجاني-والأرميني--1069797264.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

رئيسي يناقش التعاون الأمني مع سكرتير مجلس الأمن الروسي

12:02 GMT 09.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
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استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة طهران، سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، وتم بحث عدد من قضايا التعاون في المجال الأمني.
وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي في بيان بأن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استقبل في طهران سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، حيث ناقش الاجتماع مختلف قضايا التعاون الروسي الإيراني في المجال الأمني​​، بالإضافة إلى عدد من المشاكل الدولية".
وقال مجلس الأمن الروسي في بيان، اليوم الأربعاء في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن مشاورات روسية إيرانية بشأن القضايا الأمنية عقدت في طهران بمشاركة نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
باتروشيف يجري لقاءين ثنائيين مع نظيريه الأذربيجاني والأرميني
3 نوفمبر, 15:09 GMT
وقال المجلس: "عقدت في طهران مشاورات روسية - إيرانية بشأن القضايا الأمنية، عقدها أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بمشاركة ممثلين عن الوزارات والإدارات في البلدين".
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المشاورات، تم النظر بالتفصيل في قضايا التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك ضمان الأمن العام ومكافحة الإرهاب والتطرف.
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