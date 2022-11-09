https://sputnikarabic.ae/20221109/رئيس-المجلس-الأوروبي-يدعو-إلى-تكثيف-المفاوضات-لحل-أزمة-الطاقة-1069993536.html

رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى تكثيف المفاوضات لحل أزمة الطاقة

رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى تكثيف المفاوضات لحل أزمة الطاقة

دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف المفاوضات مع دول ثالثة للتوصل إلى اتفاق لاستيراد الغاز وحل أزمة الطاقة. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T17:02+0000

2022-11-09T17:02+0000

2022-11-09T17:02+0000

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أمستردام - سبوتنيك. وأكد ميشال، في كلمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة نتائج اجتماع المجلس الأوروبي في 20 و21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أهمية تسريع وتكثيف المفاوضات مع دول ثالثة للتوصل إلى اتفاق حول استيراد الغاز.وأشار إلى أن أزمة الطاقة مسّت بشكل كبير حياة المواطنين والاقتصاد، داعيا المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات لحل أزمة الغاز للعام المقبل.من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، استعداد الاتحاد الأوروبي للشتاء المقبل، محذرة في الوقت ذاته من احتمالية مواجهة أزمة غاز مماثلة في العام المقبل.وقالت فون دير لاين، إن "موسكو حاولت الضغط على أوروبا باستخدام الغاز، لكنها فشلت في ذلك"، مشددة على أهمية الإسراع بالانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي، وفرض عقوبات على موسكو.وتحاول أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بنحو 40 % تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن مصادر للطاقة بدلا عن طرفي الأزمة والاتجاه للطاقة النظيفة.وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه بحث مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، تعزيز العلاقات بين الاتحاد وبلاده ورفعها لمستوى استراتيجي.وأضاف بوريل عبر "تويتر" أن التعاون بين الاتحاد والإمارات سيمكن الجانبين من مواجهة التحديات المشتركة مثل التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية وتغير المناخ والاستقرار الإقليمي.

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