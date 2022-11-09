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ستولتنبرغ يكشف عن معارضة بعض دول الناتو لمساعدة أوكرانيا
ستولتنبرغ يكشف عن معارضة بعض دول الناتو لمساعدة أوكرانيا
أقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الغالبية العظمى من دول الناتو تنوي مواصلة دعم أوكرانيا، على الرغم من وجود "بعض الأصوات" التي لديها رأي مختلف. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T17:03+0000
2022-11-09T17:03+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وقال ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته إلى المملكة المتحدة: "بالطبع، هناك دائمًا بعض الأصوات التي لديها رأي مختلف، وهذا وضع طبيعي في المجتمعات الديمقراطية، لكن الغالبية العظمى ترسل إشارة واضحة بأننا سنواصل دعم أوكرانيا".وأجاب ستولتنبرغ على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان يخشى "إرهاق" الغرب من مساعدة أوكرانيا بأن: "حلفاء وشركاء الناتو يقدمون دعمًا غير مسبوق لأوكرانيا".وأردف: "إذا نظرت إلى الرأي العام، فإن الرسالة السياسية من دول الناتو هي أننا سنستمر في تقديم الدعم طالما كان ذلك ضروريًا".واعترف الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ، يوم أمس الثلاثاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني)، بأن الحلف لا يسعى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بشروط روسية لأن ذلك حسب قوله "يرسل إشارة إلى أن استخدام القوة يؤدي إلى تحقيق أهداف سياسية".وقال ستولتنبرغ في إجابة على سؤال يتعلق برفض الغرب السعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أثناء مشاركته عبر الإنترنت في المنتدى كجزء من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ: "إذا وافقت أوكرانيا على المطالب الروسية وقبلت حقيقة أن روسيا قد غزت واستولت على أراضٍ، فهناك خطر باستمرار الهجمات، وسيكون هذا بمثابة كارثة لأوكرانيا، ولكنه أيضًا يمثل خطرًا علينا جميعًا، لأن هذا من شأنه أن يرسل إشارة إلى أن استخدام القوة يسمح لك بتحقيق أهداف سياسية للسيطرة على الدول المجاورة"، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20221109/سوروفيكين-الوضع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-مستقر-1069990218.html
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الناتو, أخبار أوكرانيا
الناتو, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ يكشف عن معارضة بعض دول الناتو لمساعدة أوكرانيا

17:03 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الغالبية العظمى من دول الناتو تنوي مواصلة دعم أوكرانيا، على الرغم من وجود "بعض الأصوات" التي لديها رأي مختلف.
وقال ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته إلى المملكة المتحدة: "بالطبع، هناك دائمًا بعض الأصوات التي لديها رأي مختلف، وهذا وضع طبيعي في المجتمعات الديمقراطية، لكن الغالبية العظمى ترسل إشارة واضحة بأننا سنواصل دعم أوكرانيا".
وأجاب ستولتنبرغ على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان يخشى "إرهاق" الغرب من مساعدة أوكرانيا بأن: "حلفاء وشركاء الناتو يقدمون دعمًا غير مسبوق لأوكرانيا".
الجنرال سيرغي سوروفيكين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
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وأردف: "إذا نظرت إلى الرأي العام، فإن الرسالة السياسية من دول الناتو هي أننا سنستمر في تقديم الدعم طالما كان ذلك ضروريًا".
واعترف الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ، يوم أمس الثلاثاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني)، بأن الحلف لا يسعى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بشروط روسية لأن ذلك حسب قوله "يرسل إشارة إلى أن استخدام القوة يؤدي إلى تحقيق أهداف سياسية".
وقال ستولتنبرغ في إجابة على سؤال يتعلق برفض الغرب السعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أثناء مشاركته عبر الإنترنت في المنتدى كجزء من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ: "إذا وافقت أوكرانيا على المطالب الروسية وقبلت حقيقة أن روسيا قد غزت واستولت على أراضٍ، فهناك خطر باستمرار الهجمات، وسيكون هذا بمثابة كارثة لأوكرانيا، ولكنه أيضًا يمثل خطرًا علينا جميعًا، لأن هذا من شأنه أن يرسل إشارة إلى أن استخدام القوة يسمح لك بتحقيق أهداف سياسية للسيطرة على الدول المجاورة"، على حد قوله.
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