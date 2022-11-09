https://sputnikarabic.ae/20221109/ستولتنبرغ-يكشف-عن-معارضة-بعض-دول-الناتو-لمساعدة-أوكرانيا-1069993671.html

ستولتنبرغ يكشف عن معارضة بعض دول الناتو لمساعدة أوكرانيا

ستولتنبرغ يكشف عن معارضة بعض دول الناتو لمساعدة أوكرانيا

أقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الغالبية العظمى من دول الناتو تنوي مواصلة دعم أوكرانيا، على الرغم من وجود "بعض الأصوات" التي لديها رأي مختلف. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T17:03+0000

2022-11-09T17:03+0000

2022-11-09T17:03+0000

الناتو

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg

وقال ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، أثناء زيارته إلى المملكة المتحدة: "بالطبع، هناك دائمًا بعض الأصوات التي لديها رأي مختلف، وهذا وضع طبيعي في المجتمعات الديمقراطية، لكن الغالبية العظمى ترسل إشارة واضحة بأننا سنواصل دعم أوكرانيا".وأجاب ستولتنبرغ على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان يخشى "إرهاق" الغرب من مساعدة أوكرانيا بأن: "حلفاء وشركاء الناتو يقدمون دعمًا غير مسبوق لأوكرانيا".وأردف: "إذا نظرت إلى الرأي العام، فإن الرسالة السياسية من دول الناتو هي أننا سنستمر في تقديم الدعم طالما كان ذلك ضروريًا".واعترف الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ، يوم أمس الثلاثاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني)، بأن الحلف لا يسعى لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بشروط روسية لأن ذلك حسب قوله "يرسل إشارة إلى أن استخدام القوة يؤدي إلى تحقيق أهداف سياسية".وقال ستولتنبرغ في إجابة على سؤال يتعلق برفض الغرب السعي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا أثناء مشاركته عبر الإنترنت في المنتدى كجزء من مؤتمر المناخ في شرم الشيخ: "إذا وافقت أوكرانيا على المطالب الروسية وقبلت حقيقة أن روسيا قد غزت واستولت على أراضٍ، فهناك خطر باستمرار الهجمات، وسيكون هذا بمثابة كارثة لأوكرانيا، ولكنه أيضًا يمثل خطرًا علينا جميعًا، لأن هذا من شأنه أن يرسل إشارة إلى أن استخدام القوة يسمح لك بتحقيق أهداف سياسية للسيطرة على الدول المجاورة"، على حد قوله.

https://sputnikarabic.ae/20221109/سوروفيكين-الوضع-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-مستقر-1069990218.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, أخبار أوكرانيا