سوروفيكين: خسائر العدو تفوق نظيراتها الروسية بثمانية أضعاف
15:00 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 09.11.2022)
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federationالجنرال سيرغي سوروفيكين
© Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
يتبع
قال قائد القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال إبلاغه وزير الدفاع سيرغي شويغو إن "الوضع في منطقة العملية الخاصة مستقر بشكل عام".
وأضاف سوروفيكين: "الإمكانيات القتالية لقوات المجموعات المشتركة في زيادة كبيرة، وتم زيادة عدد الطواقم في المعركة نتيجة التعبئة حيث تم إنشاء احتياطي (من القوات)".
وأردف سوروفيكين: "على الرغم من الخسائر الكبيرة في القوة والآليات، فإن العدو لا يتوانى عن الهجوم، ولكن جميع هجماته تم قمعها في الوقت المناسب".
ونوه سوروفيكين إلى أن "القوات الروسية تقوم بالتقدم على محاور شتى".
في اتجاه خيرسون خسائرنا أقل بـ7-8 مرات من خسائر العدو
وكشف سوروفيكين أنه "لقد غادر بالفعل أكثر من 115 ألف شخص إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر".
خطط كييف لإغراق المنطقة الواقعة أسفل محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية محفوفة بعواقب وخيمة
في وقت سابق، تم إجراء استفتاء على أراضي مقاطعة خيرسون، حيث تم اتخاذ قرار لإعادة توحيد المنطقة مع روسيا.
في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون، حيث يطلب الناتو من القيادة الأوكرانية شن هجوم. لم يستبعد القائد العام في تقريره اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خيرسون، اعتمادًا على تطور الوضع.
وقال إن أوكرانيا مستعدة لاستخدام أساليب حرب محظورة في منطقة مدينة خيرسون وشن هجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، أبلغ الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد العام لمجموعة القوات المشتركة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، عن توتر الوضع في جبهة خيرسون، حيث يطلب الناتو من القيادة الأوكرانية شن هجوم. لم يستبعد القائد العام في تقريره اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن خيرسون، اعتمادًا على تطور الوضع.
وقال إن أوكرانيا مستعدة لاستخدام أساليب حرب محظورة في منطقة مدينة خيرسون وشن هجوم صاروخي ضخم على سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين.