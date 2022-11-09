https://sputnikarabic.ae/20221109/صحيفة-عبرية-تكلفة-الطائرة-المسيرة-التي-سقطت-جنوب-إسرائيل-ملايين-الشواكل-1069997880.html
صحيفة عبرية: تكلفة الطائرة المسيرة التي سقطت جنوب إسرائيل ملايين الشواكل
صحيفة عبرية: تكلفة الطائرة المسيرة التي سقطت جنوب إسرائيل ملايين الشواكل
قالت صحيفة عبرية، إن الطائرة المسيرة التي سقطت جنوب إسرائيل مساء اليوم الأربعاء، تبلغ تكلفتها ملايين الشواكل. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T21:52+0000
2022-11-09T21:52+0000
2022-11-09T21:52+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الطائرة المسيرة التي لا تزال ظروف سقوطها غامضة كانت من ضمن مهامها جمع معلومات استخبارية.وأضافت أن تكلفتها تقدر بملايين الشواكل (الدولار الواحد= 3.50 شيكل إسرائيلي).وسقطت المسيرة قرب مدينة عراد جنوب إسرائيل، ولم يفصح الجيش الإسرائيلي عن سبب سقوطها، إلا أنه قال إن قواته هرعت إلى هناك لإخلائها.وأضاف الجيش في بيان نشره بحسابه على تويتر "لم تقع إصابات وسيتم فتح تحقيق في سقوط المسيرة".وتابع أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار "وجه بتعليق استخدام الطائرات المسيرة من الطراز الذي تحطم حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق في الحادث"، دون أن يذكر تفاصيل عن طرازها.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سقوط-طائرة-مسيرة-تابعة-له-جنوبي-البلاد-1069996811.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
صحيفة عبرية: تكلفة الطائرة المسيرة التي سقطت جنوب إسرائيل ملايين الشواكل
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قالت صحيفة عبرية، إن الطائرة المسيرة التي سقطت جنوب إسرائيل مساء اليوم الأربعاء، تبلغ تكلفتها ملايين الشواكل.
وبحسب صحيفة
"يديعوت أحرونوت"، فإن الطائرة المسيرة التي لا تزال ظروف سقوطها غامضة كانت من ضمن مهامها جمع معلومات استخبارية.
وأضافت أن تكلفتها تقدر بملايين الشواكل (الدولار الواحد= 3.50 شيكل إسرائيلي).
وسقطت المسيرة قرب مدينة عراد جنوب إسرائيل، ولم يفصح الجيش الإسرائيلي عن سبب سقوطها، إلا أنه قال إن قواته هرعت إلى هناك لإخلائها.
وأضاف الجيش في بيان
نشره بحسابه على تويتر "لم تقع إصابات وسيتم فتح تحقيق في سقوط المسيرة".
وتابع أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار "وجه بتعليق استخدام الطائرات المسيرة من الطراز الذي تحطم حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق في الحادث"، دون أن يذكر تفاصيل عن طرازها.