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https://sputnikarabic.ae/20221109/غروسي-يصرح-بأن-بعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-النووية-لم-تعثر-بعد-على-دلائل-حول-وجود-القنبلة-القذرة-1069984094.html
غروسي يصرح بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة النووية لم تعثر بعد على دلائل حول وجود "القنبلة القذرة"
غروسي يصرح بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة النووية لم تعثر بعد على دلائل حول وجود "القنبلة القذرة"
كشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أن بعثة الوكالة لم تعثر بعد على براهين حول وجود القنبلة القذرة في أوكرانيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:33+0000
2022-11-09T13:33+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال غروسي على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 27): "أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فريقا من المفتشين إلى أوكرانيا لدراسة المنشآت النووية بعد ورود أنباء عن "القنبلة القذرة"، وخلال التفتيش لم يتمكن الخبراء من العثور دلائل على تحضيرها".وأضاف: "لقد جمعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور في غضون أيام قليلة فريقا خاصا من الخبراء لدراسة المواقع الثلاثة، ولم نتمكن من تأكيد أي بوادر تخريب أو أي علامات أخرى على إساءة استخدام المواد النووية".وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه يتم إنشاء شحنة نووية "قذرة" في أوكرانيا بمساعدة الغرب.وقال باتروشيف في اجتماع لوزراء مجالس الأمن من بلدان رابطة الدول المستقلة: "وفقا للبيانات المتاحة، يجري العمل في أوكرانيا لإنشاء شحنة نووية "قذرة". نعتقد أن هذه العملية لا تتم دون مشاركة المدربين الغربيين".وأضاف باتروشيف: "في هذا الصدد، نعرب عن قلقنا الشديد بشأن مثل هذا الوضع الخطير الواضح، ونحن مهددون بكارثة عالمية إذا لم يتم إيقافه".كما أكد أن القوات الخاصة الروسية أحبطت عملا إرهابيا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20221027/الرئيس-بوتين-يلقي-خطابا-في-لقاء-نادي-فالداي-1069537354.html
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أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا, منظمة الأمم المتحدة

غروسي يصرح بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة النووية لم تعثر بعد على دلائل حول وجود "القنبلة القذرة"

13:33 GMT 09.11.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي
 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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كشف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، أن بعثة الوكالة لم تعثر بعد على براهين حول وجود القنبلة القذرة في أوكرانيا.
وقال غروسي على هامش المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 27): "أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فريقا من المفتشين إلى أوكرانيا لدراسة المنشآت النووية بعد ورود أنباء عن "القنبلة القذرة"، وخلال التفتيش لم يتمكن الخبراء من العثور دلائل على تحضيرها".
وأضاف: "لقد جمعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور في غضون أيام قليلة فريقا خاصا من الخبراء لدراسة المواقع الثلاثة، ولم نتمكن من تأكيد أي بوادر تخريب أو أي علامات أخرى على إساءة استخدام المواد النووية".
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وصرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنه يتم إنشاء شحنة نووية "قذرة" في أوكرانيا بمساعدة الغرب.
وقال باتروشيف في اجتماع لوزراء مجالس الأمن من بلدان رابطة الدول المستقلة: "وفقا للبيانات المتاحة، يجري العمل في أوكرانيا لإنشاء شحنة نووية "قذرة". نعتقد أن هذه العملية لا تتم دون مشاركة المدربين الغربيين".
وأضاف باتروشيف: "في هذا الصدد، نعرب عن قلقنا الشديد بشأن مثل هذا الوضع الخطير الواضح، ونحن مهددون بكارثة عالمية إذا لم يتم إيقافه".
كما أكد أن القوات الخاصة الروسية أحبطت عملا إرهابيا في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
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