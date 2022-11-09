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https://sputnikarabic.ae/20221109/فرار-18-نزيلا-من-سجن-شمالي-لبنان-1069970884.html
فرار 18 نزيلا من سجن شمالي لبنان
فرار 18 نزيلا من سجن شمالي لبنان
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن فرار 18 سجينا من سجن فصيلة أميون في الكورة، إحدى أقضية محافظة الشمال في لبنان. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T09:07+0000
2022-11-09T09:07+0000
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وأوضح موقع "أل بي سي" اللبناني بأن 9 من الفارين يحملون الجنسية اللبنانية، و5 من الجنسية السورية، و2 من الجنسية الفلسطينية بالاضافة إلى سجين آخر غير معروف جنسيته.ونشر الموقع اللبناني قائمة بأسماء وأعمار وجنسية وتهم الفارين، وأظهرت القائمة أن ثلاثة على الأقل من الفارين متهمين بالقتل، بينما تنوعت التهم الأخرى بين السلب والسرقة وتجارة وتعاطي المخدرات.ولفت الموقع إلى أنه تم توقيف 5 سجناء من الفارين حتى الساعة، وجاري البحث عن الآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20201121/إعلام-فرار-عشرات-المساجين-من-سجن-بعبدا-ومقتل-5-منهم-بحادث-سير-1047262102.html
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لبنان, أخبار العالم العربي, اخبار العالم العربي
لبنان, أخبار العالم العربي, اخبار العالم العربي

فرار 18 نزيلا من سجن شمالي لبنان

09:07 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات بيروت، قوى الأمن الداخلي، قوات الأمن، القوات الأمنية، الشرطة، لبنان 15 يناير 2020
احتجاجات بيروت، قوى الأمن الداخلي، قوات الأمن، القوات الأمنية، الشرطة، لبنان 15 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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كشفت وسائل إعلام لبنانية عن فرار 18 سجينا من سجن فصيلة أميون في الكورة، إحدى أقضية محافظة الشمال في لبنان.
وأوضح موقع "أل بي سي" اللبناني بأن 9 من الفارين يحملون الجنسية اللبنانية، و5 من الجنسية السورية، و2 من الجنسية الفلسطينية بالاضافة إلى سجين آخر غير معروف جنسيته.
ونشر الموقع اللبناني قائمة بأسماء وأعمار وجنسية وتهم الفارين، وأظهرت القائمة أن ثلاثة على الأقل من الفارين متهمين بالقتل، بينما تنوعت التهم الأخرى بين السلب والسرقة وتجارة وتعاطي المخدرات.
احتجاجات بيروت، قوات الأمن، القوات الأمنية، الشرطة، لبنان 15 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2020
إعلام: فرار العشرات من سجن بعبدا في لبنان ومقتل 5 منهم بحادث سير
21 نوفمبر 2020, 08:58 GMT
ولفت الموقع إلى أنه تم توقيف 5 سجناء من الفارين حتى الساعة، وجاري البحث عن الآخرين.
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