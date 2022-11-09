https://sputnikarabic.ae/20221109/فرار-18-نزيلا-من-سجن-شمالي-لبنان-1069970884.html
فرار 18 نزيلا من سجن شمالي لبنان
فرار 18 نزيلا من سجن شمالي لبنان
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن فرار 18 سجينا من سجن فصيلة أميون في الكورة، إحدى أقضية محافظة الشمال في لبنان. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T09:07+0000
2022-11-09T09:07+0000
2022-11-09T09:07+0000
لبنان
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وأوضح موقع "أل بي سي" اللبناني بأن 9 من الفارين يحملون الجنسية اللبنانية، و5 من الجنسية السورية، و2 من الجنسية الفلسطينية بالاضافة إلى سجين آخر غير معروف جنسيته.ونشر الموقع اللبناني قائمة بأسماء وأعمار وجنسية وتهم الفارين، وأظهرت القائمة أن ثلاثة على الأقل من الفارين متهمين بالقتل، بينما تنوعت التهم الأخرى بين السلب والسرقة وتجارة وتعاطي المخدرات.ولفت الموقع إلى أنه تم توقيف 5 سجناء من الفارين حتى الساعة، وجاري البحث عن الآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20201121/إعلام-فرار-عشرات-المساجين-من-سجن-بعبدا-ومقتل-5-منهم-بحادث-سير-1047262102.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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لبنان, أخبار العالم العربي, اخبار العالم العربي
لبنان, أخبار العالم العربي, اخبار العالم العربي
فرار 18 نزيلا من سجن شمالي لبنان
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كشفت وسائل إعلام لبنانية عن فرار 18 سجينا من سجن فصيلة أميون في الكورة، إحدى أقضية محافظة الشمال في لبنان.
وأوضح موقع "أل بي سي
" اللبناني بأن 9 من الفارين يحملون الجنسية اللبنانية، و5 من الجنسية السورية، و2 من الجنسية الفلسطينية بالاضافة إلى سجين آخر غير معروف جنسيته.
ونشر الموقع اللبناني قائمة بأسماء وأعمار وجنسية وتهم الفارين، وأظهرت القائمة أن ثلاثة على الأقل من الفارين متهمين بالقتل، بينما تنوعت التهم الأخرى بين السلب والسرقة وتجارة وتعاطي المخدرات.
21 نوفمبر 2020, 08:58 GMT
ولفت الموقع إلى أنه تم توقيف 5 سجناء من الفارين حتى الساعة، وجاري البحث عن الآخرين.