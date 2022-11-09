https://sputnikarabic.ae/20221109/فرنسا-تشدد-على-إبقاء-قنوات-الحوار-مفتوحة-مع-روسيا-بسبب-قوة-الردع-النووي-1069998606.html

فرنسا تشدد على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع روسيا بسبب قوة الردع النووي

فرنسا تشدد على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع روسيا بسبب قوة الردع النووي

قال وزير القوات المسلحة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، الخميس، إن لكل من روسيا وفرنسا قوات ردع نووي ويجب أن تبقيا قنوات الحوار مفتوحة. 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T23:43+0000

2022-11-09T23:43+0000

2022-11-09T23:43+0000

أخبار فرنسا

روسيا

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باريس - سبوتنيك. وقال لوكورنو لقناة LCI الفرنسية: "روسيا لديها أسلحة نووية، وفرنسا لديها أسلحة نووية، وبغض النظر عما يحدث، وبغض النظر عن مدى عمق الاختلافات، يجب أن يكون الحوار بين القوى النووية ممكنا دائما - على الأقل بسبب قوى الردع النووي".ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، في 23 أكتوبر، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثة هاتفية مع ليكورنو ووجه انتباهه إلى القلق بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة".قبل ذلك، بمبادرة من الجانب الفرنسي، تحدث الوزيران مع بعضهم البعض في أغسطس لمناقشة الوضع حول محطة زابوريجيه للطاقة النووية.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وتواصل القوات الأوكرانية، مدعومة من حلف الناتو، استهداف المدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والمناطق الحدودية في مقاطعات بريانسك وبيلغورود وكورسك.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.وفي ذات الوقت، تواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لتحرير ما تبقى من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من سيطرة القوات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220227/هل-تبرد-خطوة-بوتين-استنفار-قوات-الردع-النووي-أصحاب-الرؤوس-الحامية-في-الغرب--1059233577.html

https://sputnikarabic.ae/20220227/هل-تبرد-خطوة-بوتين-استنفار-قوات-الردع-النووي-أصحاب-الرؤوس-الحامية-في-الغرب--1059233577.html

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