https://sputnikarabic.ae/20221109/قطر-تودع-مليار-دولار-في-البنك-المركزي-المصري-1069985370.html
قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري
قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري
أودع صندوق الثروة السيادي القطري مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، حيث تقترب الدوحة من الاستحواذ على حصص من الحكومة المصرية في بعض شركاتها الكبرى. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:58+0000
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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولهم إن جهاز قطر للاستثمار حول الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.ذكرت الوكالة الشهر الماضي أن قطر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار. امتنع الطرف القطري عن التعليق على الوديعة.يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه حاجة الاقتصاد المصري الذي يصل حجمه إلى 400 مليار، إلى سد فجوة التمويل الخارجي بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا إلى جانب زيادة قيمة الدولار ونزوح الأموال السخنة في ظل رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.في الأسابيع الأخيرة، توصلت مصر وصندوق النقد إلى اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تسهيل الحصول على 6 مليارات من أطراف دولية أخرى. انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي، وسجل خسائر بنحو 35% هذا العام.تعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر. زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة في سبتمبر/ أيلول، ووقع البلدان اتفاقية تعاون في مجال الموانئ. أودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا العام.
https://sputnikarabic.ae/20221107/تقرير-يقول-إن-المستثمرين-الدوليين-يشعرون-بالقلق-حيال-خطة-مصر-مع-صندوق-النقد-1069912278.html
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مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري
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أودع صندوق الثروة السيادي القطري مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، حيث تقترب الدوحة من الاستحواذ على حصص من الحكومة المصرية في بعض شركاتها الكبرى.
ونقلت وكالة
"بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولهم إن جهاز قطر للاستثمار حول الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.
ذكرت الوكالة الشهر الماضي أن قطر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار. امتنع الطرف القطري عن التعليق على الوديعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه حاجة الاقتصاد المصري الذي يصل حجمه إلى 400 مليار، إلى سد فجوة التمويل الخارجي بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا إلى جانب زيادة قيمة الدولار ونزوح الأموال السخنة في ظل رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
في الأسابيع الأخيرة، توصلت مصر وصندوق النقد
إلى اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تسهيل الحصول على 6 مليارات من أطراف دولية أخرى. انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي، وسجل خسائر بنحو 35% هذا العام.
تعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر. زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة في سبتمبر/ أيلول، ووقع البلدان اتفاقية تعاون في مجال الموانئ. أودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا العام.