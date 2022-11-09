https://sputnikarabic.ae/20221109/كوريا-الجنوبية-واليابان-تؤكدان-إطلاق-بيونغ-يانغ-صاروخا-جديدا-يبدو-أنه-باليستي-1069968644.html

كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان إطلاق بيونغ يانغ صاروخا جديدا يبدو أنه باليستي

كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان إطلاق بيونغ يانغ صاروخا جديدا يبدو أنه باليستي

أكدت كوريا الجنوبية واليابان، اليوم الأربعاء، "إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا يعتقد أنه باليستي". 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T07:18+0000

2022-11-09T07:18+0000

2022-11-09T07:18+0000

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وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "​كوريا الشمالية​ أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي نحو البحر الشرقي"، مشيرة إلى أنها "رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ في الساعة 12:03 بعد ظهر اليوم، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وأضافت في رسالة نصية للصحفيين، أن "الجيش يتتبع ويراقب التحركات ذات الصلة عن كثب ويحافظ على حالة الاستعداد".من جانبه، قال ​خفر السواحل​ الياباني إن "​كوريا الشمالية​ أطلقت ما يعتقد أنه ​صاروخ باليستي​"، دون المزيد من التفاصيل.وأجرت بيونغ يانغ أكثر من 30 عملية إطلاق صواريخ منذ بداية العام، حيث تصر كوريا الشمالية على أن تجارب إطلاقها تتم ردا على ما وصفته باستفزازات من قبل كوريا الجنوبية واليابان، من ناحية أخرى تجري الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بانتظام تدريبات مشتركة.وفي وقت سابق، أعلن جيش كوريا الشمالية، الاثنين الماضي، أنه سيتخذ إجراءات عسكرية عملية "حازمة وساحقة" ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسط تكهنات بأن بيونغ يانغ ستنفذ على الأرجح قريبا تجربة نووية أخرى.ونقلت وكالة "يونهاب" عن وسائل إعلام كوريا شمالية رسمية، ما اعتبرته هيئة الأركان العامة للجيش الشمالي مناورات "العاصفة اليقظة" التي قامت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بأنها "استفزاز مفتوح يهدف إلى تصعيد التوتر عن عمد".

https://sputnikarabic.ae/20221107/كوريا-الشمالية-تتعهد-برد-عسكري-حازم-على-التدريبات-الأميركية-الكورية-الجنوبية-1069895746.html

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