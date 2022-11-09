https://sputnikarabic.ae/20221109/ماكرون-يعلن-رسميا-انتهاء-عملية-برخان-في-منطقة-الساحل-1069983744.html
ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل
ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميا، انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل في أفريقيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:29+0000
2022-11-09T13:29+0000
2022-11-09T13:29+0000
العالم
أخبار فرنسا
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باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال كلمة، بقاعدة عسكرية بحرية في مدينة تولون الفرنسية، اليوم الأربعاء: "قررت بعد التشاور مع شركائنا إلى إضفاء الطابع الرسمي على انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب".وأضاف: "دعمنا للدول الأفريقية سيستمر، لكن وفقا لمعايير جديدة سنحددها معها".وأطلقت فرنسا مهمة "برخان" عام 2014 في منطقة الساحل الأفريقي، وشملت المهمة قوات من دول الساحل الخمس، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا.و2021، قال ماكرون إن العملية ستتحول إلى تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، لكن بدأت فرنسا في تقليص وجودها في مالي في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بعد الانقلاب العسكري، وفي الربيع، أعلنت حكومة مالي أنها بصدد إنهاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا ودعت البلاد إلى سحب القوات المشاركة في عمليتي برخان وتاكوبا.
https://sputnikarabic.ae/20220815/فرنسا-تعلن-رسميا-سحب-جميع-القوات-المشاركة-في-عملية-برخان-من--مالي-1066445487.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميا، انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل في أفريقيا.
باريس - سبوتنيك
. وقال ماكرون خلال كلمة، بقاعدة عسكرية بحرية في مدينة تولون الفرنسية، اليوم الأربعاء: "قررت بعد التشاور مع شركائنا إلى إضفاء الطابع الرسمي على انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب".
وأضاف: "دعمنا للدول الأفريقية سيستمر، لكن وفقا لمعايير جديدة سنحددها معها".
وأطلقت فرنسا مهمة "برخان" عام 2014 في منطقة الساحل الأفريقي
، وشملت المهمة قوات من دول الساحل الخمس، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا.
و2021، قال ماكرون إن العملية ستتحول إلى تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، لكن بدأت فرنسا في تقليص وجودها في مالي في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بعد الانقلاب العسكري، وفي الربيع، أعلنت حكومة مالي
أنها بصدد إنهاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا ودعت البلاد إلى سحب القوات المشاركة في عمليتي برخان وتاكوبا.