عربي
https://sputnikarabic.ae/20221109/ماكرون-يعلن-رسميا-انتهاء-عملية-برخان-في-منطقة-الساحل-1069983744.html
ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل
ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميا، انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل في أفريقيا. 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T13:29+0000
2022-11-09T13:29+0000
العالم
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058742957_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_3ebb5c59128a323205efcf8515be51cd.jpg
باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال كلمة، بقاعدة عسكرية بحرية في مدينة تولون الفرنسية، اليوم الأربعاء: "قررت بعد التشاور مع شركائنا إلى إضفاء الطابع الرسمي على انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب".وأضاف: "دعمنا للدول الأفريقية سيستمر، لكن وفقا لمعايير جديدة سنحددها معها".وأطلقت فرنسا مهمة "برخان" عام 2014 في منطقة الساحل الأفريقي، وشملت المهمة قوات من دول الساحل الخمس، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا.و2021، قال ماكرون إن العملية ستتحول إلى تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، لكن بدأت فرنسا في تقليص وجودها في مالي في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بعد الانقلاب العسكري، وفي الربيع، أعلنت حكومة مالي أنها بصدد إنهاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا ودعت البلاد إلى سحب القوات المشاركة في عمليتي برخان وتاكوبا.
https://sputnikarabic.ae/20220815/فرنسا-تعلن-رسميا-سحب-جميع-القوات-المشاركة-في-عملية-برخان-من--مالي-1066445487.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058742957_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_382c94f8a783bc4550b28d0a600371cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

ماكرون يعلن رسميا انتهاء عملية "برخان" في منطقة الساحل

13:29 GMT 09.11.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رسميا، انتهاء عملية "برخان" لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل في أفريقيا.
باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون خلال كلمة، بقاعدة عسكرية بحرية في مدينة تولون الفرنسية، اليوم الأربعاء: "قررت بعد التشاور مع شركائنا إلى إضفاء الطابع الرسمي على انتهاء عملية برخان لمكافحة الإرهاب".
وأضاف: "دعمنا للدول الأفريقية سيستمر، لكن وفقا لمعايير جديدة سنحددها معها".
وأطلقت فرنسا مهمة "برخان" عام 2014 في منطقة الساحل الأفريقي، وشملت المهمة قوات من دول الساحل الخمس، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا.
الجيش الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2022
فرنسا تعلن رسميا سحب جميع القوات المشاركة في عملية برخان من مالي
15 أغسطس, 15:48 GMT
و2021، قال ماكرون إن العملية ستتحول إلى تحالف دولي لمكافحة الإرهاب، لكن بدأت فرنسا في تقليص وجودها في مالي في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بعد الانقلاب العسكري، وفي الربيع، أعلنت حكومة مالي أنها بصدد إنهاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا ودعت البلاد إلى سحب القوات المشاركة في عمليتي برخان وتاكوبا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала