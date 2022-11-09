https://sputnikarabic.ae/20221109/مساعدات-روسية-للفارين-من-مخيم-الركبان-الملحق-بالقاعدة-الأمريكية-فيالتنف-شرقي-سوريا-صور-1069988338.html

مساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف" شرقي سوريا... صور

مساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف" شرقي سوريا... صور

وزع المركز الروسي للمصالحة ورصد تنقلات المهجرين مساعدات غذائية على الأسر العائدة من "مخيم الركبان" في مركز الإقامة المؤقت في مدرسة محمود عثمان في حي القصور في... 09.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-09T14:51+0000

2022-11-09T14:51+0000

2022-11-09T14:51+0000

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قال منسق المركز الروسي للمصالحات ورصد تنقلات المهجرين في حمص، أسامة الجاسم، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المركز قدم مساعدات للقاطنين للعائدين من "مخيم الركبان" في مركز الإقامة المؤقتة في مدرسة "الشهيد محمود عثمان".وأضاف الجاسم: "إنها البداية لمزيد من المساعدات الخيرية للمركز بهدف تشجيع سكان المخيم على العودة إلى حضن الوطن".وأشار منسق المركز الروسي إلى أن "المواد المقدمة شملت المواد الأساسية والطحين وألعاب أطفال، إضافة إلى أدوات كهربائية لصيانة المركز".وروى الحسن جانبا من المعاناة التي عايشها مع عائلته خلال سنوات النزوح في المخيم: "عانينا الكثير من ممارسات المجموعات الإرهابية والمسلحين في المخيم"، مشيراً إلى أنه بقي "في المخيم لمدة ثلاث سنوات وسط ظروف مأساوية".وأوضح الحسن: "دفعت مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية لصاحب إحدى السيارات حتى استطعت الخروج من المخيم"، موضحاً أن "هذه الطريقة التي اتبعها كل من خرج من المخيم".ويلاصق (مخيم الركبان) القاعدة الأمريكية اللاشرعية عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، ويقطنه عشرات الآلاف من السوريين المهجرين وسط ظروف حياة صعبة.وتمنع قوات الاحتلال الأمريكي والفصائل الإرهابية العميلة لها، خروج المدنيين من المخيم بهدف الاستمرار في استخدامهم كدروع بشرية ولتبرير بقاء القاعدة الأمريكية في تلك المنطقة الاستراتيجية تحت عناوين إنسانية.وبمحاذاة (مخيم الركبان)، تقع قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي عند (معبر التنف) على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي جنوبا، ويسيطر عليه مسلحو تنظيمات عميلة له مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أسود الشرقية" وغيرهما.

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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, عودة, اللاجئين, حمص