عربي
سوروفيكين: خسائر العدو تفوق نظيراتها الروسية بثمانية أضعاف
https://sputnikarabic.ae/20221109/مساعدات-روسية-للفارين-من-مخيم-الركبان-الملحق-بالقاعدة-الأمريكية-فيالتنف-شرقي-سوريا-صور-1069988338.html
مساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف" شرقي سوريا... صور
مساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف" شرقي سوريا... صور
وزع المركز الروسي للمصالحة ورصد تنقلات المهجرين مساعدات غذائية على الأسر العائدة من "مخيم الركبان" في مركز الإقامة المؤقت في مدرسة محمود عثمان في حي القصور في... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T14:51+0000
2022-11-09T14:51+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
عودة
اللاجئين
حمص
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1069988123_316:0:3957:2048_1920x0_80_0_0_4da8103161b2e4d261ddc2d0a16e439a.jpg
قال منسق المركز الروسي للمصالحات ورصد تنقلات المهجرين في حمص، أسامة الجاسم، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المركز قدم مساعدات للقاطنين للعائدين من "مخيم الركبان" في مركز الإقامة المؤقتة في مدرسة "الشهيد محمود عثمان".وأضاف الجاسم: "إنها البداية لمزيد من المساعدات الخيرية للمركز بهدف تشجيع سكان المخيم على العودة إلى حضن الوطن".وأشار منسق المركز الروسي إلى أن "المواد المقدمة شملت المواد الأساسية والطحين وألعاب أطفال، إضافة إلى أدوات كهربائية لصيانة المركز".وروى الحسن جانبا من المعاناة التي عايشها مع عائلته خلال سنوات النزوح في المخيم: "عانينا الكثير من ممارسات المجموعات الإرهابية والمسلحين في المخيم"، مشيراً إلى أنه بقي "في المخيم لمدة ثلاث سنوات وسط ظروف مأساوية".وأوضح الحسن: "دفعت مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية لصاحب إحدى السيارات حتى استطعت الخروج من المخيم"، موضحاً أن "هذه الطريقة التي اتبعها كل من خرج من المخيم".ويلاصق (مخيم الركبان) القاعدة الأمريكية اللاشرعية عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، ويقطنه عشرات الآلاف من السوريين المهجرين وسط ظروف حياة صعبة.وتمنع قوات الاحتلال الأمريكي والفصائل الإرهابية العميلة لها، خروج المدنيين من المخيم بهدف الاستمرار في استخدامهم كدروع بشرية ولتبرير بقاء القاعدة الأمريكية في تلك المنطقة الاستراتيجية تحت عناوين إنسانية.وبمحاذاة (مخيم الركبان)، تقع قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي عند (معبر التنف) على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي جنوبا، ويسيطر عليه مسلحو تنظيمات عميلة له مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أسود الشرقية" وغيرهما.
حمص
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1069988123_771:0:3502:2048_1920x0_80_0_0_c2e7e1633bff022a1c5d16d7fc66e903.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, عودة, اللاجئين, حمص
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, عودة, اللاجئين, حمص

مساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف" شرقي سوريا... صور

14:51 GMT 09.11.2022
© Sputnik . Osama Diuobمساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف"
مساعدات روسية للفارين من مخيم الركبان الملحق بالقاعدة الأمريكية فيالتنف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . Osama Diuob
تابعنا عبرTelegram
وزع المركز الروسي للمصالحة ورصد تنقلات المهجرين مساعدات غذائية على الأسر العائدة من "مخيم الركبان" في مركز الإقامة المؤقت في مدرسة محمود عثمان في حي القصور في حمص.
قال منسق المركز الروسي للمصالحات ورصد تنقلات المهجرين في حمص، أسامة الجاسم، لوكالة "سبوتنيك"، إن "المركز قدم مساعدات للقاطنين للعائدين من "مخيم الركبان" في مركز الإقامة المؤقتة في مدرسة "الشهيد محمود عثمان".
© Sputnik . Osama Diuobمساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف"
مساعدات روسية للفارين من مخيم الركبان الملحق بالقاعدة الأمريكية فيالتنف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
مساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف"
© Sputnik . Osama Diuob
وأضاف الجاسم: "إنها البداية لمزيد من المساعدات الخيرية للمركز بهدف تشجيع سكان المخيم على العودة إلى حضن الوطن".
وأشار منسق المركز الروسي إلى أن "المواد المقدمة شملت المواد الأساسية والطحين وألعاب أطفال، إضافة إلى أدوات كهربائية لصيانة المركز".
© Sputnik . Osama Diuobمساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف"
مساعدات روسية للفارين من مخيم الركبان الملحق بالقاعدة الأمريكية فيالتنف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
مساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف"
© Sputnik . Osama Diuob
بدوره، قال أحمد الحسن، أحد قاطني مركز الإقامة المؤقتة لـ "سبوتنيك": "لجأنا إلى مخيم الركبان بسبب المجموعات الإرهابية، وعدنا الآن إلى حضن الوطن".
وروى الحسن جانبا من المعاناة التي عايشها مع عائلته خلال سنوات النزوح في المخيم: "عانينا الكثير من ممارسات المجموعات الإرهابية والمسلحين في المخيم"، مشيراً إلى أنه بقي "في المخيم لمدة ثلاث سنوات وسط ظروف مأساوية".
© Sputnik . Osama Diuobمساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف"
مساعدات روسية للفارين من مخيم الركبان الملحق بالقاعدة الأمريكية فيالتنف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
مساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف"
© Sputnik . Osama Diuob

وبين الحسن أن "فصيل المغاوير (يقصد "مغاوير الثورة السورية" وهو تنظيم يتبع مباشرة للجيش الأمريكي ويتخذ المخيم درعا بشريا لنشاطه)، وغيره من التنظيمات الإرهابية، حاولوا تجنيد أبنائنا لكننا رفضنا ذلك"، موضحاً أنهم استطاعوا "الخروج من المخيم بعدما سلبوا أموالنا وكل ما نملك".

وأوضح الحسن: "دفعت مبلغ مليون ونصف المليون ليرة سورية لصاحب إحدى السيارات حتى استطعت الخروج من المخيم"، موضحاً أن "هذه الطريقة التي اتبعها كل من خرج من المخيم".

وأشار إلى أن "الخدمات في مركز الإقامة جيدة"، موجهاً الشكر للوفد الروسي على المساعدات التي قدمها المركز.

ويلاصق (مخيم الركبان) القاعدة الأمريكية اللاشرعية عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، ويقطنه عشرات الآلاف من السوريين المهجرين وسط ظروف حياة صعبة.
© Sputnik . Osama Diuobمساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف"
مساعدات روسية للفارين من مخيم الركبان الملحق بالقاعدة الأمريكية فيالتنف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
مساعدات روسية للفارين من "مخيم الركبان" الملحق بالقاعدة الأمريكية في"التنف"
© Sputnik . Osama Diuob
وتمنع قوات الاحتلال الأمريكي والفصائل الإرهابية العميلة لها، خروج المدنيين من المخيم بهدف الاستمرار في استخدامهم كدروع بشرية ولتبرير بقاء القاعدة الأمريكية في تلك المنطقة الاستراتيجية تحت عناوين إنسانية.
وبمحاذاة (مخيم الركبان)، تقع قاعدة لاشرعية للجيش الأمريكي عند (معبر التنف) على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي جنوبا، ويسيطر عليه مسلحو تنظيمات عميلة له مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية" و"أسود الشرقية" وغيرهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала