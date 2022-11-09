https://sputnikarabic.ae/20221109/مسلحون-موالون-لأمريكا-يحتجزون-أكثر-من-2000-لاجئ-داخل-مخيم-في-سوريا-1069996008.html
مسلحون موالون لأمريكا يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ داخل مخيم في سوريا
مسلحون موالون لأمريكا يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ داخل مخيم في سوريا
كشف اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن المسلحين الموالين للولايات المتحدة الأمريكية يحتجزون أكثر من 2000... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T19:13+0000
2022-11-09T19:13+0000
2022-11-09T19:14+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وأوضح إيغوروف في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "أكثر من 2000 لاجئ محتجزون في المخيم كدروع بشرية من قبل مسلحين من تنظيم "مغاوير الثورة" المسلح غير الشرعي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، حيث تواصل عرقلة مشاركة المتخصصين الروس وممثلي المنظمات الدولية في إعداد وتسيير الأعمال الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها".وأضاف إيغوروف أن العميد في الجيش الأمريكي والممثل المفوض لقيادة التحالف إريك سترونغ، رفض الاقتراح الروسي بالسماح لفريق الخبراء التابع لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، بالتوجه إلى مخيم "الركبان" للاجئين لتقييم الوضع الإنساني.
https://sputnikarabic.ae/20221029/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-اعتداءات-لـجبهة-النصرة-على-مواقع-للجيش-السوري-في-إدلب-1069615362.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
مسلحون موالون لأمريكا يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ داخل مخيم في سوريا
19:13 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 19:14 GMT 09.11.2022) تابعنا عبر
كشف اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن المسلحين الموالين للولايات المتحدة الأمريكية يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ كدروع بشرية بمخيم "الركبان" في سوريا.
وأوضح إيغوروف في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "أكثر من 2000 لاجئ محتجزون في المخيم كدروع بشرية من قبل مسلحين من تنظيم "مغاوير الثورة" المسلح غير الشرعي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، حيث تواصل عرقلة مشاركة المتخصصين الروس وممثلي المنظمات الدولية في إعداد وتسيير الأعمال الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها".
اللاجئون في حاجة ماسة إلى الطعام والماء والرعاية الطبية، لكنهم لا يستطيعون مغادرة المخيم دون رواتب للمسلحين بمبالغ تفوق مدخراتهم بشكل كبير.
وأضاف إيغوروف
أن العميد في الجيش الأمريكي والممثل المفوض لقيادة التحالف إريك سترونغ، رفض الاقتراح الروسي بالسماح لفريق الخبراء التابع لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، بالتوجه إلى مخيم "الركبان" للاجئين لتقييم الوضع الإنساني.