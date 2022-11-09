عربي
https://sputnikarabic.ae/20221109/مسلحون-موالون-لأمريكا-يحتجزون-أكثر-من-2000-لاجئ-داخل-مخيم-في-سوريا-1069996008.html
مسلحون موالون لأمريكا يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ داخل مخيم في سوريا
مسلحون موالون لأمريكا يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ داخل مخيم في سوريا
كشف اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن المسلحين الموالين للولايات المتحدة الأمريكية يحتجزون أكثر من 2000... 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T19:13+0000
2022-11-09T19:14+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065101963_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_73fa8f39507c83c1c396f154b2f418c8.jpg
وأوضح إيغوروف في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "أكثر من 2000 لاجئ محتجزون في المخيم كدروع بشرية من قبل مسلحين من تنظيم "مغاوير الثورة" المسلح غير الشرعي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، حيث تواصل عرقلة مشاركة المتخصصين الروس وممثلي المنظمات الدولية في إعداد وتسيير الأعمال الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها".وأضاف إيغوروف أن العميد في الجيش الأمريكي والممثل المفوض لقيادة التحالف إريك سترونغ، رفض الاقتراح الروسي بالسماح لفريق الخبراء التابع لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، بالتوجه إلى مخيم "الركبان" للاجئين لتقييم الوضع الإنساني.
https://sputnikarabic.ae/20221029/المركز-الروسي-للمصالحة-يسجل-اعتداءات-لـجبهة-النصرة-على-مواقع-للجيش-السوري-في-إدلب-1069615362.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065101963_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_39123c3b11949c3270f6ff2f9a2bf018.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

مسلحون موالون لأمريكا يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ داخل مخيم في سوريا

19:13 GMT 09.11.2022 (تم التحديث: 19:14 GMT 09.11.2022)
© Sputnik . NOUR MOLHEM"مخيم الركبان".. بؤساء على المثلث السوري الأردني العراقي
مخيم الركبان.. بؤساء على المثلث السوري الأردني العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
© Sputnik . NOUR MOLHEM
تابعنا عبرTelegram
كشف اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن المسلحين الموالين للولايات المتحدة الأمريكية يحتجزون أكثر من 2000 لاجئ كدروع بشرية بمخيم "الركبان" في سوريا.
وأوضح إيغوروف في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "أكثر من 2000 لاجئ محتجزون في المخيم كدروع بشرية من قبل مسلحين من تنظيم "مغاوير الثورة" المسلح غير الشرعي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، حيث تواصل عرقلة مشاركة المتخصصين الروس وممثلي المنظمات الدولية في إعداد وتسيير الأعمال الإنسانية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها".
الفرقة 25 بالجيش السوري تجري تدريبات إنزال خلف خطوط العدو، إدلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
المركز الروسي للمصالحة يسجل اعتداءات لـ"جبهة النصرة" على مواقع للجيش السوري في إدلب
29 أكتوبر, 20:03 GMT

اللاجئون في حاجة ماسة إلى الطعام والماء والرعاية الطبية، لكنهم لا يستطيعون مغادرة المخيم دون رواتب للمسلحين بمبالغ تفوق مدخراتهم بشكل كبير.

وأضاف إيغوروف أن العميد في الجيش الأمريكي والممثل المفوض لقيادة التحالف إريك سترونغ، رفض الاقتراح الروسي بالسماح لفريق الخبراء التابع لمركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، بالتوجه إلى مخيم "الركبان" للاجئين لتقييم الوضع الإنساني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала