https://sputnikarabic.ae/20221109/معلومات-عن-الجيوش-المشاركة-في-مناورات-مالابار-العسكرية-وترتيبها-عالميا-1069972803.html
معلومات عن الجيوش المشاركة في مناورات "مالابار" العسكرية وترتيبها عالميا
معلومات عن الجيوش المشاركة في مناورات "مالابار" العسكرية وترتيبها عالميا
تشارك قوات من الجيش الأمريكي في مناورات عسكرية مع 3 دول أخرى هي الهند واليابان وأستراليا وتحمل اسم "مالابار". 09.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-09T09:54+0000
2022-11-09T09:54+0000
2022-11-09T09:54+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الهند اليوم
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وانطلقت المناورات، أمس الثلاثاء، في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في مقاطعة كاناغاوا اليابانية، حيث من المقرر أن تستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري.ما هي قدرات الجيوش المشاركة في المناورات؟تصنف الجيوش المشاركة في مناورات "مالابار" ضمن أضخم 17 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، وتشمل:وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية مناورات "مالابار" مع الهند قبل نحو 30 عاما. لكن في عام 2007، انضمت إليها اليابان، ثم انضمت إليها أستراليا، العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221108/مناورات-عسكرية-مشتركة-بين-اليابان-والولايات-المتحدة-والهند-وأستراليا-1069956236.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم
معلومات عن الجيوش المشاركة في مناورات "مالابار" العسكرية وترتيبها عالميا
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تشارك قوات من الجيش الأمريكي في مناورات عسكرية مع 3 دول أخرى هي الهند واليابان وأستراليا وتحمل اسم "مالابار".
وانطلقت المناورات
، أمس الثلاثاء، في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في مقاطعة كاناغاوا اليابانية، حيث من المقرر أن تستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري.
ما هي قدرات الجيوش المشاركة في المناورات؟
تصنف الجيوش المشاركة في مناورات "مالابار" ضمن أضخم 17 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، وتشمل:
الجيش الأمريكي: يصنف في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم 142 جيشا في العالم
وتقدر ميزانيته بـ 770 مليار دولار.
الجيش الهندي: يصنف في المرتبة رقم 4 عالميا وتقدر ميزانيته بـ 49.6 مليار دولار.
الجيش الياباني: يصنف في المرتبة رقم 5 عالميا وتقدر ميزانيته بـ 47.4 مليار دولار.
الجيش الأسترالي: يصنف في المرتبة رقم 17 عالميا وتقدر ميزانيته بـ 44.6 مليار دولار.
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية مناورات "مالابار" مع الهند قبل نحو 30 عاما. لكن في عام 2007، انضمت إليها اليابان، ثم انضمت إليها أستراليا، العام الماضي.